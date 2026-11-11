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Повишават се данъчните облекчения за деца, увеличават се ваучерите за храна и се въвежда 33% данък свръхпечалба

Николай Минков от Николай Минков
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Повишават се данъчните облекчения за деца, увеличават се ваучерите за храна и се въвежда 33% данък свръхпечалба
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Повишават се данъчните облекчения за деца, увеличават се ваучерите за храна и се въвежда 33% данък свръхпечалба за банки, телекоми, хранителни вериги, застрахователи и обменни бюра. Това предвиждат промени в пакета данъчни закони, приети на първо четене от парламента.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦА

1 дете – 5 хиляди евро
2 деца – 10 хиляди евро
3 и повече деца – 15 хиляди евро
Дете с увреждания – 12 хиляди евро

Увеличението на данъчните облекчения за семейства с едно и повече деца беше единственият данъчен закон, подкрепен от всички опозиционни партии.

Повишават се и ваучерите за храна на 200 евро, но имаше спор около 7-процентния данък за всички, които са над 102,26 евро.

Напрежение при обсъждането на 33% данък свръхпечалба за някои икономически сектори. Опозицията се обяви против.

Владислав Горанов – ГЕРБ-СДС: "Аз знам защо правителството предлага тази мярка. То я предлага, защото има определени фискални проблеми, които не са новина. Но използването на еднократни приходи за финансиране на постоянни разходи не е благоразумна мярка."

Айтен Сабри – ДПС: "Важното е какво послание даваме оттук нататък на инвеститорите, потребителите, акционерите, защото въвеждането на извънредни и избирателни данъци, ъъ, нарушава предвидимостта на данъчната среда."

Асен Василев – ПП: „Според мен по-добре е да се насърчат инвестициите, а да не се източват през свръхпечалба средствата на секторите, които могат да ги направят, и да се подава този лош сигнал към тях, защото резултатът ще бъде челен сблъсък в стената и рецесия на икономиката.“

Константин Проданов – председател на бюджетната комисия: "Основната част на вашата критика беше свързана с това ще спаднат ли инвестициите, ако обложим, ъъ, тези няколко сектора с данък свръхпечалба. Сега, първо да кажем, че тия 800 милиона, по-голямата част от тях идват от банковия сектор, който и досега изнася около 35 до 45% от печалбата си навън. Не плаща нито данък, те не я, не я инвестират в България, не плащат и данък дивидент върху нея по силата на, на евродирективи. Това не, не са, не са суми, инвестирани в България."

Мартин Димитров – ДБ: "Има тенденция в управлението да се налагат данъци върху всичко, което мърда, и върху всичко, което не мърда в българската икономика. Притеснява ме, че така се създават стимули засегнатите фирми да не намаляват цените, защото, ако ги намалят, ще платят пропорционално по-висок данък печалба."

Цончо Ганев – „Възраждане“: "Врата в полето, защото банките ще калкулират въпросния данък веднага в най-различни такси, лихви или във всякакви други услуги, които предоставят, било то и при теглене през банкомат с карта."

Константин Проданов – председател на бюджетната комисия: "Ако допуснем, че банките можеха своеволно да повишават лихвените си проценти или таксите, когато си поискат, това означава, че са действали в ситуация на картелно споразумение и е допълнителен аргумент, защото те трябва да бъдат обект на регулаторен надзор."

Поетапно се повишава и данъчната оценка на имотите – през 2027 г. с 30%, а през 2028 и 2029 г. – с по още 35 на сто.

#данъчна оценка #ваучери за храна #данъчни облекчения #деца

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