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Треньорът Атанас Иванов вярва, че участниците в Дакар могат да бъдат ядрото на отбора по лека атлетика за Олимпийските игри в Бризбейн 2032

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Българските атлети, които участваха на Младежките Олимпийски игри в Дакар се завърнаха в България

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Българските лекоатлети, участвали в Младежките Олимпийски игри в Дакар, имат потенциала да изградят ядрото за Бризбейн 2032. Това заяви личният треньор на сребърния ни медалист в скока на дължина Стилиян Орлинов, Атанас Иванов при завръщането на състезателите ни на родна земя.

Въпреки неблагоприятните метеорологични условия Орлинов остана доволен от постижението си.

"Чувствам се супер. Достатъчно съм доволен от постижението. Резултатът не е това, което очаквахме, но може би медалът е доста доволно", каза Орлинов.

"Имахме шансове и за първо място. Просто много фаулове направи. Трудно състезание беше. Сутринта в 6 часа го сюрпризираха с допинг контрол, кръв и урина. И му разбиха малко ритъма", заяви треньорът Атанас Иванов.

Освен олимпийският ни вицешампион в скока на дължина, днес от Дакар се прибраха още Васил Антонов, който остана на крачка от медалите на 400 метра и Зара Илиева, която се нареди 6-та на 3000 метра.

"Много ми се искаше да взема медал, но така се стече състезанието. Все пак доволен съм от резултата, по това време на годината е супер", сподели Васил Антонов.

"Това ги мотивира децата и мисля, че ще го пренесем и на голямата олимпиада. Има време, те са малки още. За 2028-а година трудна работа, предполагам, че те ще бъдат ядрото за 2032 година", коментира Атанас Иванов.

Вижте репортажа във видеото!

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# Атанас Иванов #Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026 #Стилиян Орлинов #Васил Антонов

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