БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са роднини
Чете се за: 00:37 мин.
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще...
Чете се за: 02:02 мин.
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан...
Чете се за: 01:27 мин.
Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната...
Чете се за: 01:15 мин.
Автомагистрала „Тракия“ е отворена за...
Чете се за: 02:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Зеленски: Украйна не е недвижим имот

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започна вторият ден на преговорите в Абу Даби между представители на САЩ, Русия и Украйна. Очаква се да продължат дискусиите за край на войната, както и за дългосрочните гаранции за сигурност на Украйна и Европа. Друг въпрос, който се обсъжда неформално, е доколко двете страни могат да проявят гъвкавост по отношение на контрола над източните райони на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски сигнализира за промяна в подхода на американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Виждам промени. Много съм доволен от това, което чувам. Ще видим какво може да се направи. От самото начало бях много ясен със Стив (Уиткоф) и Джаред (Къшнър), че това е страната на нашия народ. Това не е недвижим имот. Именно затова всички тези теми са много деликатни. Не става въпрос за територия, за квадратни километри. Говорим за различни неща, които са много, много деликатни за хората, не само за мен."

Зеленски, който е на посещение в Дания, се надява днес в Абу Даби да бъде обсъдена и възможността за организиране на лидерска среща.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Готови сме за такава среща. Не съм сигурен, че Русия е готова, но ще повдигнем този въпрос."

Делегациите ще обсъдят и нова голяма размяна на военнопленници. Зеленски иска да бъдат разменени по 1000 или дори 1500 души от всяка страна. По думите му, американската делегация ще пътува до Русия, където ще обсъди предложението.

Въпреки преговорите, размяната на удари продължава. Украйна е ударила ключовото руско пристанище Уст-Луга. Двама души са загинали и в Смоленск, близо до границата с Беларус. Русия е атакувала търговски кораб югозападно от Одеса и три електрически подстанции в района на Кривой рог и Одеса.

Руската Федерална служба за сигурност съобщи, че е арестувала двама души, за които твърди, че са агенти на полските специални служби. Те са били задържани за събиране на информация за военни обекти в руския ексклав Калининград. Други седем полски граждани са с официални предупреждения и забрана за достъп до Русия заради предполагаемите им контакти с полските служби за сигурност.

#Русия #САЩ #Абу Даби #Украйна #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
1
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
2
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници
3
Пострадали от катастрофите на "Тракия" са настанени за...
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в катастрофите и отправя молитва към Бог, за да им даде утеха и вяра
4
Свeтият синод изрази съболезнования на семействата на загиналите в...
Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол, са стабилизирани
5
Всички пострадали, приети в болницата в Ямбол, са стабилизирани
Вижте как изглежда произшествието край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
6
Вижте как изглежда произшествието край Зимница отвисоко (СНИМКИ)

Най-четени

Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
1
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
2
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
5
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на сайта ни
6
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко по БНТ 3 и на...

Още от: Русия

Първата пратка руски дизел за САЩ се забавя
Първата пратка руски дизел за САЩ се забавя
Зеленски: Украйна и Русия обсъждат размяната на 1500 военнопленници Зеленски: Украйна и Русия обсъждат размяната на 1500 военнопленници
Чете се за: 01:17 мин.
Белият дом за преговорите в Абу Даби: Киев и Москва са започнали да проявяват "малко гъвкавост" Белият дом за преговорите в Абу Даби: Киев и Москва са започнали да проявяват "малко гъвкавост"
Чете се за: 03:27 мин.
Зеленски на преговорите в Абу Даби: Имаме нужда от мир и ресурси за възстановяване на Украйна след края на войната Зеленски на преговорите в Абу Даби: Имаме нужда от мир и ресурси за възстановяване на Украйна след края на войната
Чете се за: 02:57 мин.
В очакване на преговорите за Украйна: Киев ще се съсредоточи върху хуманитарните въпроси В очакване на преговорите за Украйна: Киев ще се съсредоточи върху хуманитарните въпроси
Чете се за: 00:55 мин.
Русия използва новата си спътникова система „Рассвет“ срещу Украйна, съобщи ГУР Русия използва новата си спътникова система „Рассвет“ срещу Украйна, съобщи ГУР
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Трагедията на АМ „Тракия“: Задържан е румънски шофьор на тир
Трагедията на АМ „Тракия“: Задържан е румънски шофьор...
Чете се за: 04:32 мин.
Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко състояние Състоянието на ранените: Около десет от пострадалите са в тежко състояние
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, заявиха от Социалното министерство Близките на загиналите на АМ „Тракия“ ще получат еднократна помощ от 8000 евро, заявиха от Социалното министерство
Чете се за: 02:02 мин.
Политика
Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са роднини Четирима от загиналите на АМ "Тракия" са роднини
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Депутатите сведоха глави в памет на загиналите при тежката...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Тир с румънска регистрация е първото превозно средство във...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан между...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
„Топлофикация – София“: Парно ще има, 89 абонатни...
Чете се за: 02:22 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ