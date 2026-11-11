Зеленски: Украйна не е недвижим имот

Започна вторият ден на преговорите в Абу Даби между представители на САЩ, Русия и Украйна. Очаква се да продължат дискусиите за край на войната, както и за дългосрочните гаранции за сигурност на Украйна и Европа. Друг въпрос, който се обсъжда неформално, е доколко двете страни могат да проявят гъвкавост по отношение на контрола над източните райони на Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски сигнализира за промяна в подхода на американските посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Виждам промени. Много съм доволен от това, което чувам. Ще видим какво може да се направи. От самото начало бях много ясен със Стив (Уиткоф) и Джаред (Къшнър), че това е страната на нашия народ. Това не е недвижим имот. Именно затова всички тези теми са много деликатни. Не става въпрос за територия, за квадратни километри. Говорим за различни неща, които са много, много деликатни за хората, не само за мен."

Зеленски, който е на посещение в Дания, се надява днес в Абу Даби да бъде обсъдена и възможността за организиране на лидерска среща.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Готови сме за такава среща. Не съм сигурен, че Русия е готова, но ще повдигнем този въпрос."

Делегациите ще обсъдят и нова голяма размяна на военнопленници. Зеленски иска да бъдат разменени по 1000 или дори 1500 души от всяка страна. По думите му, американската делегация ще пътува до Русия, където ще обсъди предложението.

Въпреки преговорите, размяната на удари продължава. Украйна е ударила ключовото руско пристанище Уст-Луга. Двама души са загинали и в Смоленск, близо до границата с Беларус. Русия е атакувала търговски кораб югозападно от Одеса и три електрически подстанции в района на Кривой рог и Одеса.

Руската Федерална служба за сигурност съобщи, че е арестувала двама души, за които твърди, че са агенти на полските специални служби. Те са били задържани за събиране на информация за военни обекти в руския ексклав Калининград. Други седем полски граждани са с официални предупреждения и забрана за достъп до Русия заради предполагаемите им контакти с полските служби за сигурност.