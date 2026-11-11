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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на „Тракия“

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 01:42 мин.
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Снимка: БТА
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Задържан е шофьорът на камиона, от който тръгва едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Това съобщи на брифинг пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР – Ямбол старши комисар Добрин Димитров. Румънският водач ще бъде разпитан в хода на досъдебното производство, което се води, поясни Димитров. Директорът на полицията каза, че по първоначални данни видимостта рязко е спаднала.

Камионът най-вероятно е карал много бавно или може би е навлизал от страничната лента. Това не може да уточним още. За тези неща ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба, посочи Димитров.

Той добави, че сигналът за произшествието е получен около 7:00 часа вчера сутринта. Към мястото са насочени всички налични екипи, които бързо са установили, че мащабите на катастрофите са много сериозни.

Директорът на полицията съобщи, че движението по магистрала „Тракия“ в посока София е възстановено около 1:00 часа през нощта, а към Бургас – два часа по-късно. Димитров посочи, че магистралата е била почистена добре, а екипи на полицията са били изпратени, за да сигнализират движението.

#магистрала "Тракия" #задържан #верижна катастрофа

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