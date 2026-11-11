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МВР за трагедията на "Тракия": Автомобилите падат в пелерина

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Автомобилите падат в пелерина, заяви старши комисар Добрин Димитров - директор на ОДМВР - Ямбол.

ст. комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР - Ямбол: "По първоначални данни, след 70–80 м видимостта е била намалена заради мъглата. Автомобилите са падали в пелерина. Този камион вероятно е карал много бавно или е навлизал от страничната лента, но за тези обстоятелства ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба. Шофьорът е разпитан и задържан. Днес също ще бъдат проведени разпити."

ст. комисар Добрин Димитров - директор на ОДМВР - Ямбол: "Информацията, която получихме, беше малко след 7:00 ч. Всички екипи, с които разполагахме, бяха изпратени на място. Отзоваха се много бързо, но се оказа, че мащабите на катастрофата са много сериозни. По най-бързия начин успяхме да огледаме всички автомобили. Започнахме да извеждаме хората, които се нуждаеха от спешна помощ. Тези, които имаха възможност да се придвижват сами, бяха отведени встрани от мястото на катастрофата. Създадохме организация, като отцепихме част от мантинелите от двете страни. Всички автомобили, които не бяха потърпевши, трябваше да бъдат изведени, за да имат линейките достъп до пострадалите. По най-бързия начин беше създадена организация, за да не се допуснат нови ПТП-та, след което изведохме всички пострадали до линейките."

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #МВР

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