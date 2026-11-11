БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Ден след катастрофата на АМ „Тракия“: Какви са причините за тежкия сблъсък?

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Ден след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ равносметката е трагична – 11 загинали и десетки пострадали. Разследването продължава, а основният въпрос остава: как се стигна до един от най-тежките пътни инциденти у нас?

След 18:30 ч. снощи започна работа по разчистването на смъртоносната отсечка. Десетки влекачи и автовози бяха изпратени на терен. Огледите на разследващите продължиха до късно през нощта. Катастрофата е безпрецедентна по своите размери. Над 80 превозни средства попаднаха във верижната катастрофа.

Работата по случая е поета от Националната следствена служба. На място са изпратени следователи и криминалисти. Продължават разпитите на свидетели, а се очаква днес да бъде извършен повторен оглед на местопроизшествието.

„По-късно тази сутрин се очаква съвместен брифинг на полицията и пожарната.

Няколко са основните въпроси, на които се очаква отговор.

На първо място – каква е точната последователност на сблъсъците?

Първоначалната информация сочи, че рязкото намаляване на видимостта заради гъста мъгла може да е сред факторите за катастрофите. Но дали метеорологичните условия са единствената причина, все още не е ясно.

Каква е била скоростта на автомобилите, спазвана ли е необходимата дистанция и имало ли е възможност водачите да реагират навреме – това също са въпроси, на които трябва да отговори разследването.

По случая трябва да бъде изготвена и автотехническа експертиза, която ще анализира механизма на произшествията. Разследващите ще проверяват и всички налични видеозаписи.

#причини за катастрофата #верижна катастрофа на АМ "Тракия" #загинали

Водещи новини

Ден след катастрофата на АМ „Тракия“: Какви са причините за тежкия сблъсък?
Ден след катастрофата на АМ „Тракия“: Какви са...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“? Можеше ли да бъде предотвратена катастрофата на АМ „Тракия“?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Трагедията на АМ „Тракия“: Най-критично е състоянието на румънския гражданин, настанен в „Сърце и мозък“ – Бургас Трагедията на АМ „Тракия“: Най-критично е състоянието на румънския гражданин, настанен в „Сърце и мозък“ – Бургас
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ...
Чете се за: 09:12 мин.
У нас
Провал на опита за импийчмънт: Конгресът блокира предложението...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Вижте как изглежда произшествието край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
Зеленски: Украйна и Русия обсъждат размяната на 1500 военнопленници
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ