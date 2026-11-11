Ден след катастрофата на АМ „Тракия“: Какви са причините за тежкия сблъсък?

Ден след тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ равносметката е трагична – 11 загинали и десетки пострадали. Разследването продължава, а основният въпрос остава: как се стигна до един от най-тежките пътни инциденти у нас?

След 18:30 ч. снощи започна работа по разчистването на смъртоносната отсечка. Десетки влекачи и автовози бяха изпратени на терен. Огледите на разследващите продължиха до късно през нощта. Катастрофата е безпрецедентна по своите размери. Над 80 превозни средства попаднаха във верижната катастрофа.

Работата по случая е поета от Националната следствена служба. На място са изпратени следователи и криминалисти. Продължават разпитите на свидетели, а се очаква днес да бъде извършен повторен оглед на местопроизшествието.

„По-късно тази сутрин се очаква съвместен брифинг на полицията и пожарната.

Няколко са основните въпроси, на които се очаква отговор.

На първо място – каква е точната последователност на сблъсъците?

Първоначалната информация сочи, че рязкото намаляване на видимостта заради гъста мъгла може да е сред факторите за катастрофите. Но дали метеорологичните условия са единствената причина, все още не е ясно.

Каква е била скоростта на автомобилите, спазвана ли е необходимата дистанция и имало ли е възможност водачите да реагират навреме – това също са въпроси, на които трябва да отговори разследването.

По случая трябва да бъде изготвена и автотехническа експертиза, която ще анализира механизма на произшествията. Разследващите ще проверяват и всички налични видеозаписи.