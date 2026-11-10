10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР)

11 души загинаха и 51 бяха ранени в две верижни катастрофи на магистрала "Тракия". Те се случиха рано тази сутрин в района на Ямбол при внезапно сгъстила се мъгла, която за миг прави видимостта само 10 метра.

Първият сблъсък става в платното посока София. Часът е 7. Мъглата не е гъста - видимостта е 70/80 метра, автомобили и камиони се движат бързо. В един момент мъглата рязко се сгъстява и видимостта пада драстично. Следва първият удар, след това втори, трети. Всичките 12 загинали са пътували в това платно.

Минути по-късно последва втори верижен сблъсък в лентата за обратно движение. Причина за него е разсейване на шофьори, чието внимание е насочено към първата катастрофа. Ранените са настанени в болници в Сливен, Ямбол и Бургас.

10 следователи сега ще търсят причините за катастрофите под надзора на ямболската окръжна прокуратура.

Националната следствена служба пое разследването на тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. Заради изключителната сложност на случая на място бяха изпратени 10 следователи, трима криминалисти и мобилна криминалистична лаборатория.

Под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол продължават разпитите на свидетели. Извършва се и повторен оглед на мястото на трагедията с помощта на дрон. Назначени са съдебномедицински експертизи на загиналите, а такива предстоят и за пострадалите.

Ключова за разследването ще бъде автотехническата експертиза, която трябва да установи точния механизъм и причините за тежките сблъсъци. Ще се изяснява и размерът на нанесените материални щети. Иначе тук на място започна поетапното разчистване на част от пострадалите автомобили с помощта на тежка техника. Все още няма яснота кога магистралата ще бъде отворена за движение.

Минути след 7 часа тази сутрин гъста мъгла обгръща 291-вия километър на автомагистрала „Тракия“. В платното към Бургас товарен автомобил препречва пътя на автобус с пътници. Следва сблъсък с камион, превозващ жито, в чиято задна част се удря друга кола. За минути ударите се превръщат в тежка верижна катастрофа между десетки автомобили, камиони и ТИР-ове. А оцелелите разказват за първите минути на ужаса.

Благой, участник в катастрофата: “Имаше ударени коли, колегата спря, намали преди това и отзад започнаха да ни удрят и ни изместиха. Ужасът го виждате. Мъчихме се да скочим от камиона при първия удар, когато ни удариха, тръгнахме да излизаме от камиона, но удар след удар и излязохме и побягнахме към нивата.”

Силата на ударите измества тежките превозни средства и ги блъска едно в друго. Някои от тях са смачкани до неузнаваемост, а част от хората остават заклещени.

Веселин, участник в катастрофата: “Просто трагедия - виждате какво е положението. Несъобразена скорост, защото ние спряхме, зад нас започнаха да ни местят. Избутахме ето тази кола насам. Камионът, където ни удари нас и дойдохме дотук, той ни избута.”

Петър, пострадал: “Ние карахме със 100 км/ч и пред нас изведнъж се появиха коли, много коли. Набих спирачки, но бусът не спря. По-надолу много страшно беше. Там не знам какво е станало. Едни хора добре, че слязоха от буса да махат. Със сигурност беше доста гъста мъглата. Може би на 15-20 метра не се виждаше нищо. Имало е и хора с високи скорости.”

Пред БНТ говори собственикът на транспортата фирма, чийто автобус успява да спре и да не се удари в тира пред него. Именно този камион препречва платното и така започва адът на магистралата.

Владимир Гатев, собственик на транспортната фирма: “Всички са добре, има дребни контузии, охлузвания. За радост, Слава Богу, няма тежко пострадали хора. Моят шофьор казва "изведнъж, буквално като с нож отрязано, влязохме в абсолютно гъста мъгла", но той е успял да спре.

Докато в посока Бургас продължават тежките сблъсъци, катастрофа възниква и в насрещното платно към София.

главен комисар Любомир Николов, изпълняващият функциите главен секретар на МВР: “Предполагаме, че в платното в посока София ПТП-то е настъпило отново в същия механизъм. Но предполагам, че съвпадението на мястото, където е възникнало и едното, и другото е вследствие на разсейване и отклоняване вниманието на водачите от това платно, след като са забелязали настъпилото тежко верижно ПТП в посока Бургас.”

Калоян Калоянов, заместник-министър на вътрешните работи: “Общо в произшествието от двете страни на мантинелата и двете пътни платна са участвали 86 превозни средства, от които 63 в платното в посока Бургас и 23 в посока София.”

Започва мащабна спасителна операция под името „Спаси“. Достъпът до част от пострадалите е изключително труден заради струпаните и смачкани автомобили. Налага се екипите да достигат пеша до заклещените хора и да ги изнасят на ръце до линейките. В операцията се включват над 15 пожарни автомобила, полицейски служители, военнослужещи и медицински екипи. Равносметката е трагична – 11 загинали и 51 пострадали.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: “Тук е имало видимост от около 70-80 метра малко преди произшествието. Имало е мъгла, но не така гъста мъгла. Рязко се сгъстява мъглата на мястото и оттам вече започва тази верижна катастрофа. Изключително бързо се стига до натрупването на автомобилите в посока Бургас.”

Румен Радев, премиер: “Аз искам още веднъж да изкажа моите искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите в тази катастрофа. Да благодаря на всички спасителни екипи и гражданите, които се отзоваха и работеха в тази изключително тежка обстановка тази сутрин. Предприели сме всички мерки не само с извозването на пострадалите до болниците, които посочих, но и организирахме по най-бързия начин въздушен мост. И правителственият самолет на Бургас и двата “Спартан”, които са на летище “Безмер”."

Разследването на тежката катастрофа е поето от Националната следствена служба. Предстои да бъде установено какво точно е довело до поредицата от сблъсъци.

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