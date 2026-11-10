Над 10 души са транспортирани в Ямболската болница след тежките катастрофи на АМ „Тракия“

По първоначална информация над 10 души са транспортирани в спешното отделение на Ямболската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Пантелеймон“.

В приемането на пациенти участват всички екипи от областната болница, както и екипи на Спешна помощ изпратени от Сливен, Бургас и Стара Загора.

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