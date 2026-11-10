Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци

Часове след тежката катастрофа на магистрала „Тракия“ започна поетапното изтегляне на смачканите автомобили, камиони и автобуси. В разчистването участват пожарникари и екипи на „Пътна помощ“, като на място са изпратени около 100 специализирани автомобила. Особено внимание беше отделено на цистерна с пропан-бутан, затисната при сблъсъците. За да предотвратят евентуално възпламеняване, пожарникарите обливаха двигателя ѝ с пяна.

В разчистването се включиха и десетки доброволци от цялата страна, които пристигнаха със собствена тежка техника, за да помогнат напълно безвъзмездно. Те сами поемат разходите си, включително за гориво, и работят рамо до рамо с пожарникарите и екипите на „Пътна помощ“ по изтеглянето на катастрофиралите автомобили.

Операцията продължава, а все още няма яснота кога движението по магистралата ще бъде възстановено.