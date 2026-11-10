БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Започна разчистването на АМ „Тракия“:...
Чете се за: 01:07 мин.
11 ноември е Ден на национален траур
Чете се за: 00:30 мин.
Националното следствие поема разследването на двете тежки...
Чете се за: 02:10 мин.
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ...
Чете се за: 01:10 мин.
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница,...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница:...
Чете се за: 02:22 мин.
Магистрала "Тракия" остава затворена в двете...
Чете се за: 03:47 мин.
Премиерът Радев призова за спиране на огъня в Черно море,...
Чете се за: 06:12 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа стои твърдо с България
Чете се за: 01:05 мин.
Две са тежките катастрофи на АМ "Тракия" - в...
Чете се за: 03:02 мин.
Иван Василев: Съкратени са 200 служители в Министерството...
Чете се за: 10:00 мин.
Тежка верижна катастрофа с десетки автомобили затвори АМ...
Чете се за: 01:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тежка катастрофа на АМ "Тракия" *** 11 души са загинали, а 51 са ранени. В инцидента са участвали 86 превозни средства ***
В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
Слушай новината

Часове след тежката катастрофа на магистрала „Тракия“ започна поетапното изтегляне на смачканите автомобили, камиони и автобуси. В разчистването участват пожарникари и екипи на „Пътна помощ“, като на място са изпратени около 100 специализирани автомобила. Особено внимание беше отделено на цистерна с пропан-бутан, затисната при сблъсъците. За да предотвратят евентуално възпламеняване, пожарникарите обливаха двигателя ѝ с пяна.

В разчистването се включиха и десетки доброволци от цялата страна, които пристигнаха със собствена тежка техника, за да помогнат напълно безвъзмездно. Те сами поемат разходите си, включително за гориво, и работят рамо до рамо с пожарникарите и екипите на „Пътна помощ“ по изтеглянето на катастрофиралите автомобили.

Операцията продължава, а все още няма яснота кога движението по магистралата ще бъде възстановено.

#тежка катастрофа на АМ Тракия #разчистване на щетите

Водещи новини

Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо 100 специализирани автомобила и доброволци
Започна разчистването на АМ „Тракия“: Включиха се близо...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пострадали от катастрофата на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници Пострадали от катастрофата на "Тракия" са настанени за лечение в три областни болници
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР) 10 следователи ще търсят причините за катастрофата на АМ „Тракия“ (ОБЗОР)
Чете се за: 09:12 мин.
У нас
11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур 11 станаха жертвите при тежката катастрофа край Зимница, утре е ден на траур
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Министерство на здравеопазването: 11 са загиналите при катастрофата...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Собственикът на автобуса, спрял пред тира на АМ "Тракия":...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Вижте как изглежда катастрофата край Зимница отвисоко (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Регионални
От първо лице за ужаса на „Тракия“: Свидетел на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ