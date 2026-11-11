Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан между ламарините на магистрала "Тракия"

Причините ще бъдат установени, но това няма да върне живота на загиналите, заяви премиерът
Всеки от нас можеше да загуби близък човек или да бъде смачкан между ламарините на магистрала „Тракия“, заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерски съвет.
Румен Радев, министър-председател: „Вчерашният ден беше белязан от трагедия на пътя. Един човек загина, а 51 пострадаха при верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Всички сме потресени от видяното. Причините ще бъдат установени, но това няма да върне живота на загиналите.“
Премиерът изказа съболезнования на роднините и близките на загиналия.
Румен Радев, министър-председател: „Всеки от нас можеше да загуби близък човек или да бъде смачкан между ламарините на магистралата. Гледката наистина е ужасна. Разследващите ще установят причините, но нека най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живот? Когато пазим другите, пазим себе си. Мислете за хората, които ви очакват, и не залагайте живота си на хазарта на обстоятелствата. Пътната безопасност започва от личната дисциплина, личната отговорност и личната предпазливост.“