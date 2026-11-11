Премиерът Радев: Всеки от нас можеше да бъде смачкан между ламарините на магистрала "Тракия"

Всеки от нас можеше да загуби близък човек или да бъде смачкан между ламарините на магистрала „Тракия“, заяви премиерът Румен Радев в началото на редовното заседание на Министерски съвет.

Румен Радев, министър-председател: „Вчерашният ден беше белязан от трагедия на пътя. Един човек загина, а 51 пострадаха при верижната катастрофа на АМ „Тракия“. Всички сме потресени от видяното. Причините ще бъдат установени, но това няма да върне живота на загиналите.“

Премиерът изказа съболезнования на роднините и близките на загиналия.