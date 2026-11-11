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Първата пратка руски дизел за САЩ се забавя

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Докато Москва се надява, че участието ѝ в преговорите ще помогне за възстановяването на икономическите връзки с Вашингтон, първата доставка на руски дизел за Съединените щати по постигнатата сделка се забавя.

Танкерът с 40 хиляди тона руски дизел за Съединените щати е спрял в Северния Атлантически океан от понеделник насам. Това показват данни на две компании за анализ на морския трафик в реално време. Очакваше се танкерът да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември. Гръцкият оператор на кораба заяви пред Ройтерс, че очаква нареждания.

Сделката предизвика критики от Украйна и Европа. Американски сенатори също се обявиха срещу споразумението. Вносители и пристанищни оператори пък отказаха да приемат товара от страх от налагането на вторични санкции.

#Русия #САЩ #руски газ

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