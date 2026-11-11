Шестима пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“ са настанени в болница в Бургас, двама са в реанимация

Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са настанени в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Двама от тях са в реанимация, като състоянието им е стабилно, но единият пациент – румънски гражданин със съчетана травма, остава в тежко състояние и е на апаратна вентилация в медикаментозна кома. Останалите четирима са с по-леки травми. Това съобщи началникът на реанимацията в лечебното заведение д-р Валентина Милев.

„Шестимата пациенти, настанени в болница „Сърце и мозък“, са стабилни. Двамата, които са по-тежки и се намират в обща реанимация, също са стабилни. Прекарали са спокойна нощ. Пациентът, който вчера беше опериран, на 37 години, е контактен, адекватен, обезболен, на спонтанно дишане. Другият пациент, който беше със съчетана травма, продължава да е на апаратна вентилация в така наречената медикаментозна кома, за да може да се адаптира към апаратната вентилация. Поне за днес не предвиждаме да го отказваме от апаратната вентилация.“

Той уточни, че на 37-годишния лекар, който работи в детската болница в Бургас, вчера е извършена операция. Стабилизирани са фрактурите на двата горни крайника и на дясното коляно. Възможно е да се наложат и допълнителни оперативни интервенции при част от пострадалите.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.