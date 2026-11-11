БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Шестима пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“ са настанени в болница в Бургас, двама са в реанимация

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Шестима от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са настанени в болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Двама от тях са в реанимация, като състоянието им е стабилно, но единият пациент – румънски гражданин със съчетана травма, остава в тежко състояние и е на апаратна вентилация в медикаментозна кома. Останалите четирима са с по-леки травми. Това съобщи началникът на реанимацията в лечебното заведение д-р Валентина Милев.

„Шестимата пациенти, настанени в болница „Сърце и мозък“, са стабилни. Двамата, които са по-тежки и се намират в обща реанимация, също са стабилни. Прекарали са спокойна нощ. Пациентът, който вчера беше опериран, на 37 години, е контактен, адекватен, обезболен, на спонтанно дишане. Другият пациент, който беше със съчетана травма, продължава да е на апаратна вентилация в така наречената медикаментозна кома, за да може да се адаптира към апаратната вентилация. Поне за днес не предвиждаме да го отказваме от апаратната вентилация.“

Той уточни, че на 37-годишния лекар, който работи в детската болница в Бургас, вчера е извършена операция. Стабилизирани са фрактурите на двата горни крайника и на дясното коляно. Възможно е да се наложат и допълнителни оперативни интервенции при част от пострадалите.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова.

#магистрала "Тракия" #проф. Асен Балтов #верижна катастрофа

Водещи новини

Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани доказателства, за да се повдигне обвинение срещу конкретно лице
Прокуратурата за трагедията на "Тракия": Няма събрани...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Богдан Богданов: До там ли опряхме – държавата да гони хората, които се грижат за близките си на легло? Богдан Богданов: До там ли опряхме – държавата да гони хората, които се грижат за близките си на легло?
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси на депутати Парламентарен контрол: Четирима министри ще отговарят на въпроси на депутати
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя "Метрополитен": В най-кратки срокове таванът на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Изписват шестима от пострадалите на АМ „Тракия“
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Разследването на трагедията на „Тракия“: До дни...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Изкуственият интелект и помощта за Украйна са темите на срещата на...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Втори ден без учебен процес в 119-о СУ в столицата
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ