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Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

Катя Ивкова: Ако не беше бързата координация между МЗ, МВР и МО, може би жертвите щяха да бъдат повече

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Вчера координацията се осъществяваше и от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха, заяви здравният министър

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Ако не беше бързата координация между МЗ, МВР И МО, може би жертвите щяха да бъдат повече, заяви здравният министър Катя Ивкова в студиото на "Денят започва".

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Изключително трагичен инцидент. Вчерашната реакция както на здравната система, така и на системата на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на отбраната показа, че всички заедно, обединени, можем да спасим повече животи. Ако не беше бързата и адекватна координация, може би жертвите щяха да бъдат повече."

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: "Здравната система е подготвена и това беше доказано. Именно когато настъпят такива ситуации, има разпределение на пациентите в различни лечебни заведения. Първоначалната преценка къде да бъдат транспортирани пациентите се извършва от екипите на Спешна медицинска помощ в координация с районните координационни централи. Вчера координацията се осъществяваше и от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Именно колегите оттам бяха първите, които ме информираха за изключително тежката катастрофа – около 90 транспортни средства, които са били блокирани."

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#верижни катастрофи на магистрала "Тракия" #здравният министър катя Ивкова #Център за спешна медицинска помощ по въздуха

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