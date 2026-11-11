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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

15 екипа с общо 61 служители на пожарната са участвали в спасителните дейности след тежката катастрофа на АМ „Тракия“

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Снимка: БТА
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15 екипа с общо 61 служители на пожарната са участвали в спасителните дейности след тежката катастрофа на АМ „Тракия“, заяви директорът на РДПБЗН - Ямбол комисар Иван Динев.

комисар Иван Динев - директор на РДПБЗН - Ямбол: "Вчера около 7:10 ч. беше получен сигнал за тежко ПТП. Бяха изпратени екипи, но впоследствие се разбра, че инцидентът е доста по-тежък. Бяха извикани колеги от Бургас и Сливен, а впоследствие – от Стара Загора и Пловдив. На терен работеха 15 екипа с общо 61 служители. Трудностите, с които се сблъскахме, бяха свързани с голямото задръстване, образувало се от катастрофиралите автомобили. Наложи се колегите, след като обходиха целия терен, да започнат да изнасят пострадалите на ръце, тъй като екипите на Спешна помощ не можеха да достигнат до самите пострадали."

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #тежка катастрофа на АМ Тракия #пожарна #Спасителна операция

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