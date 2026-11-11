Стабилно е състоянието на осемте пострадали при катастрофата на АМ „Тракия“ в болницата в Ямбол

Осем от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ са настанени за лечение в областната болница в Ямбол. Към тази сутрин всички са в стабилно състояние. Трима от първоначално приетите пациенти са отказали хоспитализация, а други трима са били транспортирани към болници в Бургас и Сливен заради необходимост от специализирано лечение. Това съобщи заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Тримата от пострадалите са били транспортирани към други лечебни заведения – двама към Бургас и един към Сливен. Причината е необходимостта от специализирана медицинска помощ, каквато болницата в Ямбол не може да осигури. Към момента осемте пациенти, останали за лечение в Ямбол, са в стабилно състояние.

„Тази сутрин състоянието на всички пациенти в нашето лечебно заведение е стабилно. Пациентите от травматология вероятно ще претърпят различни оперативни интервенции. Състоянието на пациентите в хирургия и в реанимация отново ще бъде оценено и вероятно ще се осъществят допълнителни консултации, може би и образни изследвания, но състоянието е стабилно.“

Някои от пострадалите са изразили желание да бъдат изписани още в късния следобед и да се приберат по родните си места. Това обаче ще бъде преценено от лекуващите лекари според здравословното им състояние.

От болницата уточниха, че няма спешна необходимост от кръв и кръвни продукти във връзка с катастрофата, тъй като не се извършват толкова тежки оперативни интервенции.

Вижте повече в прякйото включване на Елица Елица Хаджиколева.