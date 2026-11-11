Откакто технологиите се включиха в битката за победата на шахматната дъска, шахматният свят корено се промени. С навлизането на изкуственият интелект, случващото се все повече започва да ни изумява.

Научни изследване на организацията Palisade Research доказва, че най-модерните модели на изкуствения интелект не само, че започват да взимат връх в битките срещу най-класните шахматисти, но и започват да придобиват някои характерни човешки неспортсменски качества, а именно започват съзнателно да мамят на шах, за да избегнат загуба.

Изследователите изправят някои от най-умните невероятни мрежи срещу Stockfish, най-мощният шахматен компютър в света, който буквално е способен да разгроми всеки гросмайстор.

Но това не е всичко. Когато компютърат усети, че е невъзможно да спечели по правилата, моделите намирали алтернативни начини да победят. Вместо да пресмятат ходове, моделите започнали да хакват самата дигитална симулация. Сред най-изумителните им действия са изтриване на противникови фигури от кода на дъската. В други случаи, моделите са подменяли файловете с позициите на фигурите, за да си осигурят предимство.

Друг от моделите стартирал второ скрито копие на Stockfish във бекграунд, за да краде негови най-добри ходове и да ги използва срещу самия него. А когато нищо друго не помага, изкуственият интелект се опитал да подмени мощният Stockfish с много по-слаба и стара версия на шахматна програма, която да победи по-лесно.

Изследователите обясняват, че това не е злонамерено, защото роботите не се ядосват, а всичко е следствие от начина на обучение. Те са тренирани да решават сложни задачи на всяка цена. Виждат правилата не като морален закон, а просто като насоки, които могат да бъдат заобиколени по пътя към крайната цел – победата.

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