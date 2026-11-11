Автомагистрала „Тракия“ е отворена за движение и в двете посоки

Актуалната информация от тази сутрин е, че смъртоносната отсечка вече е разчистена. Важна информация за всички шофьори е, че и тази сутрин в района има гъста мъгла. Движете се с повишено внимание!

Разчистването на пътя започна още снощи около 17:30 ч. На място бяха изпратени десетки влекачи и автовози. Огледите на разследващите продължиха до късно през нощта.

Катастрофата е безпрецедентна по своите размери. Над 80 превозни средства попаднаха във верижната катастрофа. Работата по случая е поета от Националната следствена служба. На място бяха изпратени следователи и криминалисти. Продължават разпитите на свидетелите. Очаква се днес да бъде извършен повторен оглед на местопроизшествието.

Няколко са основните въпроси, на които се търси отговор. На първо място – каква е точната последователност на сблъсъците? Водещата версия до момента е, че гъстата мъгла е намалила рязко видимостта – от 60–70 метра на 10 метра. Също така трябва да стане ясно дали шофьорите са спазвали необходимата дистанция и с каква скорост са се движили. Предстои да бъдат разгледани записите от камерите на Пътното управление. Ще бъде изготвена и автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма на катастрофата.

Припомняме, че вчера на място отидоха премиерът Румен Радев и вътрешният министър Димитър Демерджиев, които поставиха темата за безопасността на пътищата в страната и за пропуските, които е можело да бъдат предотвратени.

Премиерът обяви, че се работи по създаването на нов единен информационен център за бърз обмен на данни и информация между институциите. Вътрешният министър очерта и друг проблем – камерите на Пътната агенция не са свързани със системата на МВР.