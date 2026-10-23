Кремъл съобщи, че първият танкер с руски дизел по споразумението със САЩ вече е отплавал

Първият танкер, превозващ руски дизел по споразумението със Съединените щати, вече е отплавал, като предстоят и следващи доставки, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Данни на Лондонската фондова борса (LSEG) показват, че танкер под малтийски флаг, превозващ 40 000 метрични тона руски дизел, се е насочил към Ню Йорк след постигнатото споразумение с американския президент Доналд Тръмп.