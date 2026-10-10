Доналд Тръмп обяви сделка с Путин за руски дизел

Нов кръг преговори ще бъдат проведени между украински и американски представители в Маями. Очаква се в дискусиите да се включат официални лица от ЕС и НАТО.

На фона на усилията за прекратяване на войната в Украйна Доналд Тръмп сключи сделка с Владимир Путин за руски дизел, предизвиквайки гнева на Киев. Тръмп съобщи, че Москва ще достави незабавно над 300 хиляди тона дизелово гориво, последвани от още 500 хиляди тона през ноември и 1 милион тона малко след това.

По думите му, това ще допринесе за понижаване на цените на дизеловото гориво за американците и потребителите по целия свят. Кремъл потвърди споразумението. Украинският президент Зеленски определи сделката като инвестиция във войната. Междувременно американското министерство на финансите издаде временно изключение от санкциите срещу Москва за руския дизел до 7 април 2027 година.