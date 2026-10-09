БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Локализираха пожара край селата Изворище, Брястовец и...
Чете се за: 00:57 мин.
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на...
Чете се за: 05:25 мин.
Румен Радев за атаката в Черно море: Липсват...
Чете се за: 02:50 мин.
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Чили издаде предупреждение за цунами след земетресение в Панама

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Чили издаде предупреждение за цунами след земетресение в Панама
Снимка: БТА
Слушай новината

Министерството на образованието на Панама преустанови занятията за следобедната смяна на 9 октомври във всички образователни институции в цялата страна.

„Министерството на образованието призовава за спокойствие и настоятелно призовава гражданите да запазят спокойствие при настоящите обстоятелства. Препоръчително е да се свързвате само с официални канали и да избягвате разпространението на непроверена информация“, се казва в изявлението.

По-рано Европейският средиземноморски сеизмологичен център съобщи, че земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е разтърсило Панама в 11.56 часа местно време. Според центъра епицентърът е бил разположен на 213 км югозападно от столицата. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 12 км.

#предупреждение за цунами #Чили #панама #земетресение

Последвайте ни

ТОП 24

До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
1
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
2
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
3
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?
4
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в...
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в Тоскана
5
Кражба за 5 млн. евро: Задигнаха 50 000 бутилки вино от винарна в...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
3
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
5
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Латинска Америка

Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на президентските избори в Бразилия
Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж след първи тур на президентските избори в Бразилия
Бразилците избират нов държавен глава и депутати в парламента Бразилците избират нов държавен глава и депутати в парламента
Чете се за: 01:15 мин.
Ще спечели ли Лула да Силва четвърти мандат в Бразилия? Ще спечели ли Лула да Силва четвърти мандат в Бразилия?
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу Откриха неизвестни инкски пътища край Мачу Пикчу
Чете се за: 03:40 мин.
Геройско посрещане: Овации в Гренландия за сделката със САЩ Геройско посрещане: Овации в Гренландия за сделката със САЩ
Чете се за: 01:15 мин.
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина "Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
15219
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер „Кугър“
ЕКСКЛУЗИВНО: Само екип на БНТ засне акцията от борда на хеликоптер...
Чете се за: 05:25 мин.
Общество
Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ) Двама задържани за разпространение на наркотици в квартал „Драгалевци“ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Юлиан Вергов за „Под прикритие“: Нещата са станали, като че ли по-под прикритие Юлиан Вергов за „Под прикритие“: Нещата са станали, като че ли по-под прикритие
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Откраднаха бутилки вино за 5 милиона евро в Италия
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С минута мълчание почетоха паметта на МариКармен, превърнала се в...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Зеленски: Затворете Русия, не им пълнете джобовете, просто наложете...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ