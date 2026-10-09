Чили издаде предупреждение за цунами след земетресение в Панама

Министерството на образованието на Панама преустанови занятията за следобедната смяна на 9 октомври във всички образователни институции в цялата страна.

„Министерството на образованието призовава за спокойствие и настоятелно призовава гражданите да запазят спокойствие при настоящите обстоятелства. Препоръчително е да се свързвате само с официални канали и да избягвате разпространението на непроверена информация“, се казва в изявлението.

По-рано Европейският средиземноморски сеизмологичен център съобщи, че земетресение с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер е разтърсило Панама в 11.56 часа местно време. Според центъра епицентърът е бил разположен на 213 км югозападно от столицата. Епицентърът е бил разположен на дълбочина 12 км.