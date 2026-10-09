Древното име на Перперикон: Археолози откриха, че се е наричал „Пергам“

Археолози откриха древното име на Перперикон. Той се е наричал „Пергам“ още в ранната античност и това се потвърждава от трудовете на римския географ Клавдий Птолемей.
През II век ученият е създал географски карти, в които е отбелязан град с това име в района на средното течение на река Арда. Откритието обяви ръководителят на проучванията на скалния град в последният ден на тазгодишния археологически сезон.
Той уточни, че още преди 20 години е изказал хипотезата за древното име на Перперикон, която сега се подкрепя, както от големите открития на обекта, така и от новите изследвания на античните карти.
проф. Николай Овчаров: „Във всички тях има един град, който се намира в сърцето на Родопите, в картите говоря, който се нарича „Пергам“ или „Пергам“. Днес вече знаем, че по-голям град от Перперикон, казано категорично, а и моите колеги ще го потвърдят, няма да открием повече не само в Източните, но и въобще в Родопите.“