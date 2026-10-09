Древното име на Перперикон: Археолози откриха, че се е наричал „Пергам“

Археолози откриха древното име на Перперикон. Той се е наричал „Пергам“ още в ранната античност и това се потвърждава от трудовете на римския географ Клавдий Птолемей.

През II век ученият е създал географски карти, в които е отбелязан град с това име в района на средното течение на река Арда. Откритието обяви ръководителят на проучванията на скалния град в последният ден на тазгодишния археологически сезон.

Той уточни, че още преди 20 години е изказал хипотезата за древното име на Перперикон, която сега се подкрепя, както от големите открития на обекта, така и от новите изследвания на античните карти.