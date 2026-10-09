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Специално: Образованието в Естония - отличникът на Европа

Милена Кирова от Милена Кирова
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Сега ще ви разкажем за образованието в Естония - отличникът на Европа.

Поне това показа последното изследване на PISA. В Талин казват, че не се съревновават с останалия свят, а се изправят срещу най-трудния противник - самите себе си.

Какъв е ключът на успеха?

Свобода и обучение чрез игра - първо в детската градина.

Трине - учител в детска градина „Меелеспеа“, Талин: "Аз не се чувствам като учител. Аз водя децата. Те сами се опитват да се научат. Просто им давам задачи, с които трябва да се справят. Много са любопитни, но не го възприемат като учене, а като игра. В дневника на учителя имаме всички цели по програма. А вечерта казват на мама и татко: „Сега вече знам това, знам онова, направих и това.“ Не учим като по учебник, а чрез игра".

За по-големите ученици - тестовете са нещо обичайно. Свикнали са да ги правят.

Кай Коорт - Естонски съвет по образование и младежта: "Няма оценки. Няма стрес за ученика. Това е информация за учителя: „Било ли е ефективно моето преподаване?“ PISA също пита учениците: „Ако получавахте оценка, щяхте ли да работите по-усилено?“ Познайте какво отговарят учениците? Да, биха работили по-усилено, ако получаваха оценка".

Естонското образование дава пълна свобода на учителите - да избират програми, учебници, методи.

проф. Мати Хайдметс - Талински университет: "В много училища учителите сами се опитват да комбинират различните предмети. Например, при едно от моите внучета – в шести клас – те нямат отделни часове по история, култура и изкуства".

PISA е само моментната снимка.

Или-Мари Келеник - ученичка в 11 клас в Талинска общообразователна гимназия:
"Нямаме специална подготовка за PISA. Изучаваме нещата в часовете,а след това учителите също дават различни примери от реалния живот. Става дума за критичното мислене, което развиваш, и за това как да решаваш проблеми".

Така елементите във формулата на успеха включват по-малко натиск и повече доверие, по-малко заучаване и повече разбиране.

#тайната на успеха #отличникът на Европа #Естония #образование

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