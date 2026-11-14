За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект

За сгрешените информационни системи в обществените поръчки и магистралите и как трябва да изглеждат работещите интелигентни знаци за предупреждение - гледайте анализ в "След новините" с автор Мария Чернева.

След подобна трагедия – като катастрофата на „Тракия“ – най-болезнен винаги е въпросът: можеше ли да бъде предотвратена? Дори и мъглата да е паднала внезапно, тя съвсем не е неочаквана точно там. И тази катастрофа отново отвори позабравената тема за интелигентните транспортни системи с променящи се знаци.

Инж. Александър Тодоров, председател на УС на АПИ: „Информационните табла – от ден първи работим по изграждането на тази система, така че да е възможно през 2027 г. да я имаме, ако има възможност да предотврати такива инциденти. Но пак казвам, само в хипотези сме – дали би предотвратило произшествие едно навременно информиране на водачите.“

Ключова дума – навременно. Която май има различни тълкувания. Вярно е, че въпреки предупрежденията на светещите табели по „Струма“, катастрофите в мъгла там продължават. Но това не обезсмисля ранното предупреждение. Обезсмисля само конкретната система за предупреждение и нейните знаци.

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: „Които са някаква, така, доста скъпа, но жалка имитация на пътни знаци, които най-вероятно дори и не работят на много места, а там, където работят, са опасни. Знаете, на „Струма“ много пъти сме повтаряли, сме показвали как има някакви LED дисплеи, но те нито размерът на шрифта е подходящ, нито височината на знака е правилно разположена.“

Инж. Георги Георгиев – производител на управляеми пътни знаци: „Тези знаци са с китайски произход и не отговарят на съответните европейски норми, които трябва да бъдат спазени. Това е, че те са с много по-широк ъгъл на светене, отколкото са за магистрала. Когато има мъгла в района и знакът е с много широк ъгъл на светене, той не може да пробие мъглата, образно казано.“ БНТ: Каквото и да пише там, значи... - Се размазва и не се чете." Диана Русинова: „Тези LED дисплеи, като ги погледнете под определен ъгъл, са зелени. В момента, в който промените малко ъгъла, знакът става син. Ама вие знаете – зеленият знак е за магистрала, синият знак е за съвсем друг път. След това през нощта светят много силно, през деня пък не се виждат. Като блести слънце срещу тях, също не се виждат. Буквите са малки. Вие не можете да прочетете какво пише там.“ Инж. Георги Георгиев: „Тези знаци не са въобще за магистрала. Те са за урбанизирани зони, няколко от тях са даже и за паркинги.“

Диана Русинова: „Те трябва да са вързани някъде, където някой, на база на информацията, която постъпва – че ето, датчикът отчита намаляване на видимостта, независимо поради каква причина, дали задименост – ако си спомняте, имаше много голяма верижна катастрофа заради задимяване, не заради мъгла, миналото лято. Та трябва някъде да влезе тази информация, някой да я разчете и да подаде правилния сигнал към водачите.“

Такава свързаност в истински интелигентна система няма. Въпреки че още с поставянето на тези уж светещи знаци казваха, че се изгражда. Всъщност всичките знаци по „Струма“ бяха скоростно монтирани след първата тежка верижна катастрофа през февруари 2019 година, в която се удрят 28 автомобила. Трагедията на „Тракия“ сега отново разчопли старата рана още по-болезнено. Извади от долапа и стара обществена поръчка от 2016 година – „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система на „Тракия“ по Оперативна програма „Транспортна инфраструктура“. За която дори регионалният министър не знае защо не е сработила.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоусторството: „След което е започнала процедура, описани са договори. За съжаление, тези договори не са приключени с приемане и със завършване на тези системи. Договорите са били на стойност над 7 милиона лева. Към онзи момент парите са на практика загубени и през четвъртия месец на 2022 година договорът е прекратен по взаимно съгласие.“

И слава Богу, че не е проработила. Иначе сега щяхме да имаме още една безполезна информационна система. Защото заложените в поръчката параметри показват тежки пороци. Като дори обявената цена не предполага спазване на задължителните стандарти за качество. А количеството от 40 табели и за двете посоки от пръв прочит е ясно, че е недостатъчно.

Инж. Георги Георгиев: „За 7 милиона... Не мисля, че даже ще стигнат за строителните мероприятия. Защото пътните знаци са пътни знаци. Но към тях има носещи конструкции, които трябва да ги монтират над асфалта.“

Инж. Георгиев представлява единствения производител на управляеми знаци с европейски сертификат у нас. Те трябва да отговарят на строго определени стандарти по силата на европейска директива и производството им не е шега работа. И бележките му са много съществени. Като например заложените размери на знаците, които съвсем не са за магистрали.

Инж. Георги Георгиев: „Размерът, който виждаме тук, е за първи клас пътища. Знакът означава мъгла. Т.е. в нашето законодателство ги имат едни знаци допълнителни 41, 42 и 43 в група А, които са предупредителните знаци. Ги въведоха. Един от тях е този за мъгла, има един, който е за катастрофа, и има един, който е за задръстване. Това са пътни знаци, които могат да се изобразяват изключително и само на пътни знаци с променящи се съобщения. Това е размерът, който е за до 90 км в час. Ако искаме обаче да сигнализираме с такива знаци по магистралата, размерът е този.“ БНТ: И това трябва да се вижда от колко? - Това нещо трябва да се вижда от 200–250 метра без абсолютно никакъв проблем."

Освен несъобразените размери, поръчката по оперативната програма е предвиждала поставянето на един панел над трите ленти, за да може да изписва съобщения в три реда. Неясно на какъв език, за да е разбираем за всички.

Инж. Георги Георгиев: „По новия норматив, който е в България, над всяка пътна лента трябва да има по два такива знака. Единият да е забранителен, другият да е предупредителен. Това е предупредителен, който предупреждава... има мъгла и намалете скоростта. Това е. На другия знак, под предупредителния има една информационна табела, която се изписва, но на нея се изписва само разстоянието до събитието, което е изключително важно. Забраняваме, скоростта я намаляваме заради мъгла. Но не наведнъж. Не набивай спирачки сега. Точно така, но почвай да намаляваш, защото след два километра има гъста мъгла. Това е идеята. Вече за изписване на текстове могат на тези знаци, матричните, да се изписват текстове. Които обаче са с много големи размери на буквите. Като за магистрала – колко? Като за магистрала височината на буквата е над 40 см. Това е, като гледаме размера на този знак, размерът на буквата е колкото половината светеща матрица. 40 см. БНТ: Защо толкова големи? - За да може водачите, като се движат с 140 км в час по магистралата, да могат да прочетат какво пише на 200–250 м от знак. И надписът, като се изписва, пък трябва да се съобразява, че водачът трябва между 4 и 6 секунди да възприеме какво му подава знакът. И когато изписваме някаква информация с думи, това нещо забавя реакцията на водача, защото той отлепя поглед от пътното платно и почва да чете нещо, което го пише горе.“

Изискванията за цветовете също са строги, ъгълът на осветяване също е разчетен така, че да се вижда отдалеч. Освен това е необходима надеждна комуникационна среда между знаците, монтиране на датчици – за температура, валежи, вятър и осветеност, за да се регулира интензитетът на светене, и най-вече специален сензор за видимост.

Георги Георгиев: „И може за много голяма дистанция, дори километри, да мери през растер метър.“ БНТ: През колко? - До 6 км. Може да мери през растер метър. Т.е. тя може да каже: видимостта е намалена до 100 м. - А камерите, другите? - А камерата? Виждаш просто, че има някаква мъгла, но ти не можеш да прецениш колко е гъста мъглата и не можеш да прецениш каква е видимостта. И тази информация се праща на сървъра, сървърът праща на другите знаци, които са преди този знак, че има съответната намалена видимост, и това го правят автоматично. И другите знаци сменят сами предназначението си. Те редуцират скоростта, веднага сменят пиктограмата.“

Има една идея сега толкамерите на толрамките да подадат информация за мъгла.

Диана Русинова: „За мен това е несериозно да го твърдим, че някой ще гледа по някаква камера на ТОЛ и ще праща някой да направи какво.“

Сега правителството е заявило нова структура по безопасност на движението, регионалният министър твърди, че се подготвя и нова обществена поръчка за интелигентна система за предупреждение.

Иван Шишков: „Това, което обаче, разбира се, не ще правим, а го правим, е, че в момента се подготвят задания, за да може да бъде възложено и да се осъществи изграждането и изработването на тази система. Ако бъдем още по-конкретни, ще видите, че в проекта за бюджета за 2027 година, който е внесен преди трагичния инцидент от вчера, това е залегнато. Тоест това е един изключителен приоритет.“

Как точно ще изглежда тази система – при конкретно зададени и задължителни стандарти не би трябвало да има импровизации като тези на „Струма“, пък и дори тези на „Хемус“, които заслепяват шофьорите, но АПИ с необяснимо упорство не премахва. И тъй като истински полезните системи са скъпи, сложни, затова и бавни, на дневен ред в сезона на мъглите има едно добро и бързо решение.

Диана Русинова: „Европа има доста примери и е доста напреднала в това отношение за това кое е правилно и кое работи и кое не работи, най-грубо казано. Като започнем от съседна Сърбия, която има една изградена система с едни полусфери, които стоят отстрани до пътя и казват: "Ако виждаш три, карай с максимално разрешената скорост; ако обаче виждаш две, намали скоростта до толкова, но ако виждаш една, намали още повече скоростта". И те се повтарят тези сфери през определено разстояние. Визуален ориентир за водача, така че той да разбере колко намалена е тази видимост. Така че може да съобрази наистина поведението си спрямо пътните условия. Повечето европейци и хора, идващи от Европа, биха го разбрали, защото такива системи има изградени в редица държави. Не само в Сърбия. Аз давам пример като Сърбия, защото е най-близо. И между другото, там нашите водачи го разбират. Много ясно, защото е написано много ясно какво трябва да се направи.“

На ход са управляващите. Имат много чужд опит, на който да се опрат.