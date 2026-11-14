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Иван Янев, "Прогресивна България": 35 000 души в пенсионна възраст са лични асистенти, всички осигуровки се внасят, а това е двойно плащане

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Депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев призна, че управляващите не са успели да обяснят достатъчно добре предложенията за промени в системата на личните асистенти. След острата реакция на родители на деца с увреждания и на опозицията законопроектът беше оттеглен, за да бъде преработен и обсъден с всички заинтересовани страни. По думите му социалните разходи са обезпечени, но в бюджета има сериозен недостиг на средства заради състоянието на публичните финанси.

В коментар за решението на „Стандард енд Пуърс“ да промени перспективата пред кредитния рейтинг на България Янев заяви, че причината е в натрупаните икономически дисбаланси и управлението на публичните финанси през последните години.

„Това е работата на опозицията – да критикуват, да казват, че нямат никаква вина. Дори да са управлявали заедно години наред със сглобки, без сглобки, със съглашателства. А всъщност е съвсем логично, защото тези макроикономически баланси са нарушени. Тоест има вече дисбаланси. Много ясно трите одита на Сметната палата показват как са управлявали 5 години публични финанси. А това, което сега се опитваме да направим, е просто да подредим тези финанси, да ги консолидираме, да се подредят. И в крайна сметка да достигнем тази стабилност и този дефицит, който е под 3%“, коментира депутатът.

По отношение на социалните разходи депутатът посочи, че въпреки затрудненото състояние на хазната, социалните придобивки са обезпечени и дори има увеличение на средствата. Той определи оттегления законопроект за личната помощ като първа стъпка към по-голяма реформа, но призна, че тя не е била достатъчно добре комуникирана.

„Пари в бюджета очевидно липсват и това е именно, което получихме. Хазната беше опоскана. Второто обаче – социалните разходи, социалните придобивки са напълно обезпечени, дори има ръст. Ще ги видите, предполагам, в течение на разговора. Но ние имаме един много стабилен и увеличен социален пакет. Това, което се случи със законопроекта за личната помощ, бих казал, че беше една първа стъпка от една по-голяма реформа. Първа стъпка, която, както и написах в моя статус, не беше най-грациозната. Защо? Защото трябваше да се комуникира, да се дискутира на много широко“, обясни той.

Янев подчерта, че целта на промените е подкрепата да достига до хората с реални увреждания и техните асистенти, а злоупотребите със системата да бъдат ограничени.

„Ние не сме се справили чисто комуникационно. И ето защо ние изтеглихме проекта на закон. За да може хем да се преработи, хем да бъде обсъден специално за майките - аз също смятам, че когато майката гледа детето си, което е с тежко увреждане, следва да се запази този статут“, заяви Янев.

Той обясни, че една от идеите е да се промени начинът, по който се уреждат отношенията с личните асистенти, особено когато те вече са пенсионери. По думите му около 35 000 от хората, които работят като лични асистенти, са в пенсионна възраст и получават възнаграждение по трудови договори, върху които се начисляват осигуровки.

„Самите лични асистенти, около 35 000 са хора в пенсионна възраст, които са лични асистенти на други хора с увреждания. Понякога се случва така. И те също са на трудови договори. Всички осигуровки се внасят. Това е двойно плащане. Няма смисъл да се осъществява. И затова тези специални договори ще облекчат. И няма да се внасят тези осигуровки, защото са безсмислени“, посочи депутатът.

Янев уточни, че новият специален договор би трябвало да разшири възможностите за полагане на грижи. Той може да позволи и на държавни служители, както и на хора със свободни професии, да бъдат асистенти на свои близки и да получават възнаграждение за това.

„Този специален договор разширява кръга от асистенти. Тоест вече могат и хора, които досега нямаха възможност да включват трудови договори, като държавни служители и други свободни професии, вече да могат да стават асистенти на своите близки. Което е важно“, обясни той.

Депутатът потвърди, че управляващите обмислят възможността майките на деца с тежки увреждания да запазят досегашния си трудов договор, а специалният договор да бъде допълнителна възможност по избор.

„Така е. Аз приемам критиката, че чисто в обясненията не се справихме, и поемам ангажимент това да не бъде повече така“, заяви Янев.

Той разясни и разликите между досегашните договори и предлагания специален вариант. По думите му стандартните договори могат да бъдат за два, четири, шест или до осем часа, докато новият вариант би позволил при тежки увреждания грижата да бъде заплащана за повече от осем часа дневно.

„В момента трудовите договори са до 8 часа. Могат да са и два, и четири, и шест, но максимум до осем. Докато специалните договори, които се предлагат, там може и би трябвало за много тежките увреждания, както са майките на деца с увреждания, както има хора напълно парализирани и не могат да се обслужат, да получат повече от осем часа“, обясни депутатът.

Ставката при специалния договор ще бъде 5,24 евро на час, като според Янев общото възнаграждение може да бъде по-високо. Той уточни, че осигурителният стаж ще се запазва, но осигуровките за майчинство и болнични, както и правото на отпуски, няма да бъдат включени в този вариант.

Янев заяви, че предложенията ще бъдат обсъдени с експертите от Министерството на социалната политика, организациите на и за хората с увреждания и Националния съвет за хората с увреждания, преди да бъдат внесени отново.

Вижте целия разговор във видеото.

#закона за личната грижа #„Прогресивна България“ #Иван Янев #лични асистенти

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