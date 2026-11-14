Димо Дренчев, "Възраждане": Не може да взимаме 50 млн. евро от личните асистенти, а да даваме над 1 млрд. за зенитно-ракетни установки

Критики към правителството за липсата на структурни реформи в бюджета и начина, по който се комуникират предложенията за промени в социалната и пенсионната система отправи депутатът от „Възраждане“ Димо Дренчев в предаването "Говори сега" по БНТ. Според него България трябва да търси възможности за съкращаване на държавната администрация и ограничаване на разходите, вместо да орязва средствата за хората, които се грижат за свои близки.

По думите му понижението на кредитния рейтинг на страната от агенцията „Стандард енд Пуърс“ не е свързано с еврозоната, но решението е оценка за липсата на реформи от страна на управляващите.

„Тази оценка е изцяло за правителството на „Прогресивна България“, че те не предложиха бюджет, в който има структурни реформи, а си карат с бюджетите, които бяха още от 2020 година насам. Бюджети с дефицити. И всъщност голяма част от тези бюджети бяха съставени от служебните правителства на Румен Радев, така че няма нищо учудващо“, заяви Дренчев.

Той потвърди, че „Възраждане“ отново внася предложение за премахване на втория стълб на пенсионната система. Според него средствата от задължителните осигуровки трябва да постъпват в Националния осигурителен институт, а не да се управляват от частни дружества.

„Нашата позиция е непроменена и изключително, да не казвам крайна, но изключително твърда по отношение на това, че парите, които държавата с принуда събира, защото осигуровките ги събират НАП-аджиите и ако не ги платите, ще ви вкарат в затвора, не могат да бъдат давани на 10 частни фирми, за да ги пилеят те. Така че тази идея на правителството беше стъпка в правилната посока“, заяви депутатът.

По думите му голямото парламентарно мнозинство задължава управляващите да предприемат по-смели решения, включително връщането на средствата от втория пенсионен стълб в НОИ.

Особено остро Дренчев коментира предложението за намаляване на средствата за личните асистенти. Той призна, че в системата има сериозни разходи, но според него промените трябва да бъдат обсъдени, а не да се налагат без предварителен диалог.

„90 000 лични асистенти в България не могат да бъдат издържани от българската икономика. Имаме проблем. Там имат теч в социалната система и някакви мерки трябва да бъдат взети“, посочи депутатът.

Той обаче постави под въпрос справедливостта на спестяванията за сметка на хората, които полагат грижи за свои близки, като сравни тези разходи с парите, отделяни за отбрана.

„Икономията, която ще се спести, като се отрежат тези 54 евро на личните асистенти, ще спести някъде около 50 милиона за 1 година на бюджета. Когато дроновете потопиха два кораба в Черно море, в първия случай - за един ден сутринта се събра Министерският съвет и се взе решение да се купят пет зенитно-ракетни установки за 1 милиард и 100 милиона“, заяви Дренчев.

На възражението, че сравнението между социалната политика и сигурността е несправедливо, той отговори:

„Абсолютно е справедливо, защото ние не можем да имаме сигурност, ако нямаме население. И не може да сме скъпи на брашното, евтини на триците. И не може да се хвърляме да взимаме 50 милиона от личните асистенти, които повечето са хора, които се грижат за свои болни роднини, и същевременно да даваме за пет зенитно-ракетни установки 20 пъти повече за един ден“, подчерта народният представител.

Според него оттеглянето на предложенията за промени в социалната и пенсионната система е резултат най-вече от лошата комуникация на управляващите.

„Не е задължително да е грешно, но задължителното е, че то беше безумно лошо комуникирано. Те изведнъж го изпляскат в публичното пространство без обсъждания, без дебати, и дори смислени решения не могат да бъдат прокарани. Това може да го запишем на сметката на некадърността на управляващите, защото ако искаш да управляваш тази държава, трябва да знаеш как можеш да си прокараш решението“, коментира Дренчев.

Като възможност за икономии в бюджета депутатът посочи съкращаването на държавната администрация, агенции и министерства. Той разкритикува и разходите за отбрана, които определи като неправилни.