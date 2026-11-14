БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 00:50 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

„Стандард енд Пуърс“ промени перспективата пред рейтинга на страната на стабилна

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

„Стандард енд Пуърс“ промени перспективата пред дългосрочния кредитен рейтинг на България от положителна на стабилна, съобщиха от Министерството на финансите.

Агенцията потвърждава дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на страната в чуждестранна и местна валута на ниво BBB+/A-2. Прогнозата за бюджетния дефицит през тази година е повишена до 5,1% от БВП с прогноза за постепенното му свиване до 3% през 2029 г.

Рейтингът може да бъде повишен при намаляване на външните дисбаланси и трайно понижение на дефицита по текущата сметка, но без напредък в бюджетната консолидация - да бъде понижен допълнително.

#Standard and Poor’s #рейтинг #оценка #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
1
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
3
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
4
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за повторни подвеждащи промоции
5
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
6
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Финанси

Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение
Властта, бизнесът и синдикатите търсят решение за скъпия ток Властта, бизнесът и синдикатите търсят решение за скъпия ток
Чете се за: 01:15 мин.
Бюджет 2027: Социалните партньори обсъждат план-сметката за догодина Бюджет 2027: Социалните партньори обсъждат план-сметката за догодина
8723
Чете се за: 01:42 мин.
Любомир Каримански, БНБ: За мен това е бюджет на въпросния потенциал Любомир Каримански, БНБ: За мен това е бюджет на въпросния потенциал
5654
Чете се за: 06:27 мин.
На първо четене: Бюджетна комисия прие промените в данъчните закони На първо четене: Бюджетна комисия прие промените в данъчните закони
Чете се за: 03:57 мин.
Близо 60% от българите очакват стандартът им на живот да се влоши догодина Близо 60% от българите очакват стандартът им на живот да се влоши догодина
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“ 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща
Чете се за: 01:02 мин.
По света
„Стандард енд Пуърс“ промени перспективата пред...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ