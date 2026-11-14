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Хиляди отменени полети и изнервени пътници: Какви са причините за блокадата в авиацията в САЩ?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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хиляди отменени полети изнервени пътници какви причините блокадата авиацията сащ
Снимка: АП/БТА
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Проблем, възникнал по време на техническа проверка - това, според американския министър на транспорта Шон Дъфи, е в основата на най-голямата авиационна криза от 25 години насам. Хиляди полети бяха отменени вчера и днес в Съединените щати и Европа, след като беше издадено нареждане никой да не излита и да не каца на американски летища за часове. От Вашингтон отхвърлят варианта за чуждестранна намеса или кибератака при инцидента, но продължават да разследват причините. Междувременно се очаква закъснения и отменени полети да има и в следващите дни.

Близо 5 часа, в които нито един самолет нито излита, нито каца на американските летища. Кризата започва малко преди 23:00 бъларско време в петък вечера. В този момент 3500 самолета са във въздуха и им е наредено да се приземят възможно най-скоро. 8000 полета са отменени, а други 8500 с часове очакват да излетят.

"Намираме се в Чикаго. В самолета сме от 2-3 часа. Не знаем кога и дали изобщо ще излетим."

Сред засегнатите са и летище "Джей Еф Кей" в Ню Йорк и това в Атланта - най-натовареното в света.

Зария Конуей: "Отмениха ни полета. Първо го отложиха с час, после с два, но накрая разбрахме, че изобщо няма да излетим."

Блокада в авиацията каквато не е имало от атаките срещу Кулите близнаци от 11 септември. Този път обаче причината е техническа, казват властите във Вашингтон. Твърди се, че става дума за срив в комуникационните системи за управление на въздушното движение.

Без да се разкриват подробности, се съобщава, че неотдавна са били внедрени нови системи, вероятно с изкуствен интелект, които обаче се оказали несъвместими със старите.

Маркуейн Мълин, министър на вътрешната сигурност: "Не сме отчели никакви признаци, няма никакви следи за проникване в системата. Изглежда, че това е било механичен проблем. Но все още разследваме, не се изключва никоя хипотеза."

Вчерашната криза задейства ефекта на доминото и така и днес над 4000 полета бяха отменени.

Стивън Аройо, експерт по авиация: "Ефектът от блокадата по летищата ще продължи с дни, ако не и със седмици. Ще мине време, докато всички необслужени полети бъдат осъществени."

Не е ясно дали засегнатите пасажери ще бъдат компенсирани - американски, британски и европейски авиокомпании обикновено възстановяват суми в случай, че полетът е отменен по тяхна вина. Според наредба на американската агенция за въздухоплаване обаче при закъснение от 3 часа за вътрешен и 6 часа за международен полет, пътникът има право да получи обратно сумата или да му бъде намерен алтернативен билет.

#САЩ #летища #полети #Европа

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