Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната (ОБЗОР)

Променената кредитна перспектива стана повод и за политически коментари около държавния бюджет за следващата година. От опозицията разчетоха оценката като предупреждение към правителството за водената политика, докато управляващите я определиха като естествен финал на трите одитни доклада на Сметната палата.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Сегашното правителство, освен че допуска огромни комуникационни дефицити, не смее да инвестира и част от спадащия си рейтинг в това да промени средата в нещо по-добро. Оценката на „Стандард енд Пуърс“ ще е прекрасен фундамент за дебата следващата седмица по първото гласуване на бюджета. Изводите са предначертани – управлението не успява да адресира част от проблемите, които нашето общество среща, и за съжаление ни губи времето.“

Мартин Димитров, „Демократична България“: "За мен това е негативна оценка на „Стандард енд Пуърс“ за бюджетната политика на правителството. Преди един ден Фискалният съвет също даде негативна оценка за бюджета на правителството и ние даваме негативна оценка. И питам: кой още трябва да каже на тези хора, че бюджетът им е много лош, за да вземат да си го пренапишат?"

Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната“: "Само преди няколко дни казахме много ясно, че с бюджета, който ни е представен, България ще изпадне в рецесия. Това, което казва „Стандард енд Пуърс“, е същото. Инвеститорите, когато се оглеждат в дадена държава дали да влязат, едно от първите неща, които гледат, е какви са тези оценки."

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Стандард енд Пуърс“ повишиха кредитния рейтинг на България, когато се състави правителство, оценявайки, че политическата криза в България е приключила, но, виждайки начина, по който работи това правителство, те променят перспективата от положителна на стандартна, т.е. всичко остава без промяна.

Тодор Джиков, „Прогресивна България“: "Реално в мотивите за промяната, не понижението, промяната на оценката, е ясно записано, че това е на база на растящия бюджетен дефицит през последните години, растящия външен дълг и лихвите по него. Защо не е понижена? Защото нашето правителство успя да направи един сериозен и добър бюджет за 2027 г., в който е видно как ще оздравим дефицита следващите три години."