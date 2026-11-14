БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как...
Чете се за: 14:15 мин.
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 01:35 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната (ОБЗОР)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Променената кредитна перспектива стана повод и за политически коментари около държавния бюджет за следващата година. От опозицията разчетоха оценката като предупреждение към правителството за водената политика, докато управляващите я определиха като естествен финал на трите одитни доклада на Сметната палата.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: „Сегашното правителство, освен че допуска огромни комуникационни дефицити, не смее да инвестира и част от спадащия си рейтинг в това да промени средата в нещо по-добро. Оценката на „Стандард енд Пуърс“ ще е прекрасен фундамент за дебата следващата седмица по първото гласуване на бюджета. Изводите са предначертани – управлението не успява да адресира част от проблемите, които нашето общество среща, и за съжаление ни губи времето.“

Мартин Димитров, „Демократична България“: "За мен това е негативна оценка на „Стандард енд Пуърс“ за бюджетната политика на правителството. Преди един ден Фискалният съвет също даде негативна оценка за бюджета на правителството и ние даваме негативна оценка. И питам: кой още трябва да каже на тези хора, че бюджетът им е много лош, за да вземат да си го пренапишат?"

Николай Денков, председател на ПГ на „Продължаваме промяната“: "Само преди няколко дни казахме много ясно, че с бюджета, който ни е представен, България ще изпадне в рецесия. Това, което казва „Стандард енд Пуърс“, е същото. Инвеститорите, когато се оглеждат в дадена държава дали да влязат, едно от първите неща, които гледат, е какви са тези оценки."

Димо Дренчев, „Възраждане“: „Стандард енд Пуърс“ повишиха кредитния рейтинг на България, когато се състави правителство, оценявайки, че политическата криза в България е приключила, но, виждайки начина, по който работи това правителство, те променят перспективата от положителна на стандартна, т.е. всичко остава без промяна.

Тодор Джиков, „Прогресивна България“: "Реално в мотивите за промяната, не понижението, промяната на оценката, е ясно записано, че това е на база на растящия бюджетен дефицит през последните години, растящия външен дълг и лихвите по него. Защо не е понижена? Защото нашето правителство успя да направи един сериозен и добър бюджет за 2027 г., в който е видно как ще оздравим дефицита следващите три години."

#„Стандард енд Пуърс“ #политически реакции #кредитен рейтинг #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
3
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
4
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
5
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...
Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и полицията в Кърджали
6
Над 2,7 тона храни са иззети при съвместна проверка на ОДБХ и...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Икономика

Тежестта на ипотеката във Варна е дори по-голяма, отколкото в София?
Тежестта на ипотеката във Варна е дори по-голяма, отколкото в София?
След оценката на S&P „Демократична България“ настоява за пренаписване на бюджета за 2027 г. След оценката на S&P „Демократична България“ настоява за пренаписване на бюджета за 2027 г.
Чете се за: 02:45 мин.
Правителството да разчете правилно прогнозата на „Стандард енд Пуърс“ и да не ни въвлича в повече кризи, призоваха от ГЕРБ Правителството да разчете правилно прогнозата на „Стандард енд Пуърс“ и да не ни въвлича в повече кризи, призоваха от ГЕРБ
Чете се за: 03:37 мин.
„Стандард енд Пуърс“ свали перспективата пред рейтинга на страната от положителна на стабилна „Стандард енд Пуърс“ свали перспективата пред рейтинга на страната от положителна на стабилна
Чете се за: 00:47 мин.
Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд България" Считано от веднага: Смениха ръководството на "Кауфланд България"
16978
Чете се за: 01:45 мин.
Летище Варна посреща двумилионния си пътник (СНИМКИ) Летище Варна посреща двумилионния си пътник (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.

Водещи новини

Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване във Франция
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ