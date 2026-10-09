Рекорден интерес към Софийския маратон - над 12 000 участници от 70 държави ще бягат в столицата

София се подготвя за рекордно издание на традиционния си маратон, който ще събере над 12 000 участници от 70 държави на 10 и 11 октомври. Това стана ясно от репортаж на БНТ, в който организаторите разкриха подробности за предстоящото спортно събитие.

Интересът към 43-тото издание бележи сериозен ръст спрямо миналата година, когато участниците са били около 8000. За първи път състезанието ще се проведе в два дни. В събота са стартовете на 5 и 10 километра, а в неделя ще се състоят полумаратонът и класическата маратонска дистанция от 42,195 километра.

БНТ 3 ще излъчи състезанието пряко в неделя, 11 октомври, от 9:20 часа, като зрителите ще могат да проследят на живо най-интересните моменти от надпреварата по улиците на столицата.

Наградният фонд е 30 000 евро, като победителите при мъжете и жените в маратона ще получат по 3000 евро. Предвидени са и допълнителни бонуси за постижения под 2 часа и 13 минути при мъжете и под 2 часа и 33 минути при жените.

Организаторът Анатоли Илиев изрази задоволство от рекордния интерес и подчерта, че само за полумаратона са регистрирани над 4200 бегачи.

"С тези 12 000 участници сме конкурентни на редица европейски държави и градове. Искам да подчертая, че на 21 километра имаме над 4200 участници. Това е много добро постижение“, коментира Илиев пред БНТ.

Организаторите са предвидили и специални поощрения за най-добрите български състезатели, като отличия ще получат първите трима при мъжете и жените.

Николай Стоилов разкри, че за петкилометровата дистанция има заявки и от известни личности, но предпочете да запази имената им в тайна.

"Най-важното е да стане един празник и да се включат всички, които са се заявили като участници“, заяви Стоилов.

Провеждането на маратона ще доведе и до временни ограничения на движението в София. Площад „Княз Александър I Батенберг“ ще бъде затворен от 20:00 часа в петък, а през уикенда ще бъдат въведени ограничения по състезателните трасета. Най-сериозните се очакват в неделя между 7:00 и 15:30 часа, когато маршрутът ще достига и до квартал „Люлин“.

Освен спортните стартове организаторите обещават музика и допълнителни забавления за зрителите, като призовават столичани да проявят разбиране към ограниченията и да подкрепят участниците.