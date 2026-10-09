Промени в Закона за потребителския кредит - затягат контрола при отпускане на бързи кредити

От "Прогресивна България" предлагат Комисията за защита на потребителите и БНБ да работят съвместно при системни нарушения, малките кредити - до две минимални работни заплати ще могат да се оскъпяват като големите, а не сто процента, каквато беше идеята на икономическото министерство.
Фирмите за събиране на дългове няма да могат да търсят длъжниците между осем вечерта и осем сутринта, предлага се и създаване на регистър на лицата, които доброволно не искат да бъдат кредитирани, а фирмите за бързи кредити вече ще имат достъп до регистъра на хазартнозависимите.
Няма да може да се отпускат кредити по тъмно, както и на непълнолетни без декларация от родител.
Предложения за промени в Закона за потребителския кредит:
Предложения за промени в Закона за потребителския кредит:
Константин Проданов, председател на бюджетната комисия към НС: "Има търсене за този тип продукт, тези кредити, аз много се надявам, че ще живеем в някакъв момент в държава, в която хората живеят от заплата до заплата и да прибягват до бързи кредити, но на този етап това е факт. Ако изтеглите 1000 евро в момента по анализи на самата индустрия дори за месец два може да ви се наложи да върнете 2000 евро, в сегашният вариант, който ние предлагаме е той влиза в хипотезата за малък кредит - там за един месец максимумът, който може да ви бъде начислен не само като лихва, а като всички разходи е 20%, тоест няма да може да върнете повече от 200".