Промени в Закона за потребителския кредит - затягат контрола при отпускане на бързи кредити

От "Прогресивна България" предлагат Комисията за защита на потребителите и БНБ да работят съвместно при системни нарушения, малките кредити - до две минимални работни заплати ще могат да се оскъпяват като големите, а не сто процента, каквато беше идеята на икономическото министерство.



Фирмите за събиране на дългове няма да могат да търсят длъжниците между осем вечерта и осем сутринта, предлага се и създаване на регистър на лицата, които доброволно не искат да бъдат кредитирани, а фирмите за бързи кредити вече ще имат достъп до регистъра на хазартнозависимите.

Няма да може да се отпускат кредити по тъмно, както и на непълнолетни без декларация от родител.

Предложения за промени в Закона за потребителския кредит:

Предложения за промени в Закона за потребителския кредит: