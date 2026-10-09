Хулио Веласкес: Дано да остана в Левски дълго време, защото съм много щастлив

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на обичайната си пресконференция след паузата в първенството и преди ключовото гостуване на тима на Черно море във Варна. Той разкри подробности около отбора, развитието на контузените играчи, очакванията от срещата, както и си пожела да се задържи още дълго в Левски заради обичта на хората.

"Добър ден на всички. Беше позитивен период, защото ни трябваше време за почивка и възстановяване. Натрупахме изключително много мачове. Мисля, че за нас като отбор - особено като изиграхме толкова много европейски мачове и първенството започна рано, почивката ни дойде добре. В общи линии в едно първенство, което не започва рано, тази пауза е прекалено и необосновано дълга. Но сега ние се възползвахме от нея. И също така за играчите след контузии е важно да натрупат тренировъчен ритъм и да се доближат до игра. Състоянието на футболистите се подобрява. Кирилов е в последната фаза - след седмица и малко ще може да тренира с отбора. Акрам Бурас също напредва, няма да може да бъде използван този уикенд, все още не е тренирал с отбора, но се възстановява позитивно. Никола Серафимов се възстановява добре, даже направи някои тренировки с отбора, не цели, но части от тренировките. Не знам дали не изпускам някой друг. Има футболисти с леки оплаквания, най-вече Асен Митков, който се върна с проблем от лагера на младежкия национален тим. Мазир Сула също имаше неразположение, ще видим как ще се развие неговата ситуация днес и утре. Оливер Камдем и Мустафа Сангаре вее са напълно готови. Те нямат игровия ритъм, но тренират абсолютно нормално", бяха встъпителните думи на испанския специалист.

"Чака ни много тежък мач, на стадион, на който атмосферата е трудна за гостуващия отбор. Нашият основен фокус е нашият отбор, но имаме предвид силните и слабите страни на съперника, особеностите на стадиона и терена. Наясно сме, че ще бъде труден двубой, в който трябва да сме концентрирани", каза той по повод мача с Черно море.

"Почти сме решили какъв ще бъде титулярният състав за Черно море, но ще изчакаме да видим как ще се развият нещата с няколко играчи преди мача. Важността на мача с НЕК Ниймеген в четвъртък е никаква, защото мислим само за срещата във Варна. Това е единственият ни фокус и как да го спечелим, като приключи, ще мислим за следващия мач", подчерта той.

"Кристиан Димитров е опитен и зрял футболист, за да се влияе от емоциите. Отделно, България спечели последния мач, което бе важно. От емоционално отношение той е много добре. От физическа гледна точка той игра в три мача, в четвъртия записа малко минути. Първата ни тренировка бе възстановителна, а днес - лека, от утре ще мислим за състоянието му", каза треньорът за капитана на "сините".

"Истината е, че не ме интересуват съперниците. Интересува ме моят отбор. В периода, в който съм тук, се смениха доста треньори в Лудогорец и ЦСКА. Заслужават цялото ми уважение, но не гледам в чуждата паничка. Интересува ме Левски", коментира той треньорските промени в основните конкуренти за титлата.

"Много благодаря за поздравленията, естествено радостен съм, че имах рожден ден, което означава, че съм жив и съм тук. Радостен съм, че посрещнах рождения си ден в клуба. Като цяло атмосферата е семейна, всички сме много близки. Не само на футболистите съм благодарен, а още на ръководството, на всички фенове. Дано остана тук много дълго време, защото съм щастлив. Знам, че това е трудно, вече дълго време съм във футбола. Но е трудно да се чувствам толкова обичан и щастлив, както се чувствам в момента. Благодаря за обичта и респекта на всички. Това е едно от основните неща, които ме карат да искам да бъда тук и да продължа с проекта. Футболистите не трябва да ми обещават победата като подарък, те трябва да дадат всичко от себе си, а успехът ще дойде вследствие на това", завърши емоционално Хулио Веласкес.