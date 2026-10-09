Лъчезар Танев: Нашият футбол е потънал, трябва отсега да се работи за след 10 години

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов има добри идеи и не е виновен за лошото състояние на националния ни отбор през последните години. Това мнение изрази футболният мениджър Лъчезар Танев, който разкритикува остро работата на треньорите в детско-юношеските школи у нас, в интервю за БНТ.

"Генерално нашият футбол е потънал. Говорим за деца и юноши. Ако искаме нещо да се променя в положителна насока, трябва отсега да се работи за след 10 години. Георги Иванов е подвластен, до голяма степен, както и треньорите на резултатите. Той не може да ги задължи по клубовете как да тренират. Това не е да сложиш пушка на главата и да му кажеш, "Тренирай така и работи така". Това е въпрос на убеждения. Когато се е спало и са си чесали главата 10-15 години, и стоят по кафенетата треньорите, болшинството, и работят няма и 2 часа, и казват много ми е ниска заплатата. Тия момчета, които са в момента по детско-юношеските школи, те знаят ли, че тук в Испания треньорите взимат по 700-800 евро", пита Танев.

Кой е най-подходящият профил за национален селекционер на България, според Танев?

"Без значение каква националност е, дали е българин или друга националност, треньорът трябва да има необходимите резултати и да има респект в съблекалнята. Ако това на първо четене го няма, забравете", категоричен е футболният мениджър.

Цялото интервю с Лъчезар Танев очаквайте в "Арена спорт", тази неделя от 12:30 часа.

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