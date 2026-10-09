Марин Милашки: Общите задължения на федерацията по вдигане на тежести са над 500 хил. евро

Членът на Управителния съвет на Българската федерация по вдигане на тежести Марин Милашки коментира последните проблеми в централата.

Стефан Ботев, който е продължава да бъде вписан в Търговския регистър като президент на централата, е подал молба до Софийския градски съд за обявяване в несъстоятелност.

"Изненада ме времето, в което Стефан Ботев подаде молбата, защото трябва да го направи много по-бързо, в началото на годината. Има 96 хил. евро задължения към НАП. Става въпрос за данъци и осигуровки, които не са внасяни през 2022 и 2023 г. Общите задължения са над 500 хил. евро. Нямаме договор с министерството и нямаме възможност да си изпълняваме ангажиментите към колегите, с които работим. Няма как да кажем на състезателите да спрат да тренират, защото не можем да плащаме лагерите. Ако го направим, ги обричаме на спортна гибел", сподели той в интервю за БНТ.

След три седмици започва световното първенство в Китай.

"Благодаря на спортния министър, че отново ни подаде ръка. Всичко е платено за световното първенство. На 15 и 16 състезателите заминават за лагер за аклиматизация и лагер. Състезателите тренират, но няма лагерна обстановка, което ще се отрази на резултатите. Истинските резултати се показват при лагерна обстановка. Състезателите не са спрели да тренират и са на прилично ниво. Не можем обаче да изискваме задължителни медали", добави Милашки.

За лиценза на федерацията се очаква да се борят Стефан Ботев и Асен Златев.

"Асен Златев не може да се впише като президент, заради жалба на Пламен Братойчев. Президентът на федерацията, който е в Търговския регистър, подава молба за несъстоятелност. От Управителния съвет не можем да направим нищо. Ако Асен Златев бъде вписан тогава може федерацията да бъде вписана, но в момента само стоим отстрани и наблюдаваме", допълни Милашки.

Вижте цялото интервю във видеото.