Министър Абровски: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море

Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността в сектора, че засега търговията е спокойна.

Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни министърът, който изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив.