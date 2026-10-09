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Министър Абровски: Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Снимка: БТА
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Няма данни за отказани кораби с товари от зърно в Черно море, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той е провел разговори с Националната асоциация на зърнопроизводителите и е получил увереността в сектора, че засега търговията е спокойна.

Проблеми няма нито на порт Варна, нито на порт Бургас, уточни министърът, който изрази мнението на дискусионен форум за конкурентоспособност и устойчивост на българското земеделие в Пловдив.

Пламен Абровски, министър по земеделието и храните: "За момента ситуацията е спокойна няма отказани кораби за и от България, така че все още засега и надявам се да продължава да бъде така, нищо притеснително няма по отношение на търговията конкретно със зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби."

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