БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Започна ловният сезон за диви свине - как се грижат ловците за своите помощници?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
A+ A-
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Запази

123 000 ловци са заверили билетите си за настоящия сезон

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бездомните кучета в Благоевград се увеличават. Приютът в града е пълен с изоставени четириноги, като управителката му сподели пред БНТ, че често попадат и на ловни кучета, останали безстопанствени, болни или с влошено здравословно състояние.

Ловци от Благоевград и други градове обаче не са съгласни с това твърдение и ни потърсиха, за да покажат как се грижат за своите помощници. Преди дни беше открит ловният сезон на дива свиня, така че ловците и техните кучета често са в гората по следите на дивеча.

Това е Мартина – две годишно ловно куче, порода българско лудогорско гонче. Има чип, паспорт и всички нужни ваксини, показва ни нейният стопанин.

Санде Костадинов, ловец: "Това се спазва абсолютно стриктно. Ако ловец иска да има здраво куче, трябва да има ето това нещо."

Кучето е изключително важно за ловеца и е неговият най-добър помощник. Но между тях има не само обучение, а връзка, която се гради с години, споделя още Санде Костадинов.

Санде Костадинов, ловец: "Аз винаги казвам - лов без кучета не става. Винаги съм имал по две някога и по повече. В момента съм с едно. На другото колибката е празна, защото се оказа не свинар, а пилещар."

А това са Ерика, Сара и Тиран – клубни ловни кучета, които Бойко Каймакански гледа в село Рилци.

Бойко Каймакански, ловец: "Тези кучета за нас са като членове от семейството, с паспорти, със здравни книжки, ежегодно ваксинирани, външно и вътрешно обезпаразитени. Всички видове ваксини, които се правят на кучета. Това не са безстопанствени кучетата."

Кучетата се обучават в специални гатери – заградени горски територии, където контролирано се отглеждат диви свине. Там младите кучета се учат да откриват следата, да облайват дивеча и да го преследват, без да има риск за живота им.

Бойко Каймакански, ловец: "Като наближи време за сезона, и особено сутринта ако дойда по тъмно тук да ги взема да ги кача, да ги взема на лов, нещо тук е страшно, радват се, с радост тръгват."

Затова и ловците са обидени от думите на управителя на приюта за кучета в Благоевград, че не се грижат добре за помощниците си.

Иван Василев, председател на Ловно-рибарско сдружение „Сокол – 1911“ - Благоевград: "Тъй като тя споделя, че са крастави, неваксинирани, което ... това е смешна работа. Няма куче, което да не е ваксинирано още от малко."

А от началото на октомври с кучетата си ловците вече излизат и на групов лов за дива свиня и див заек. Правилата за боравене с оръжие и боеприпаси трябва да се спазват стриктно, припомнят от ловно-рибарското сдружение.

Иван Василев, председател на Ловно-рибарско сдружение „Сокол – 1911“ - Благоевград: "Забранено е паленето на регламентирани места на огньове. Хвърлянето, подплашването на дивеча с пиратки да не се прави, сега особено, когато е суха тревата в гористите местности. И обръщам сериозно внимание и молба към пушачите - никакви фасове от цигари."

В България има около 160 000 регистрирани ловци. 123 000 от тях са заверили ловните си билети за настоящия сезон.

#ловни кучета #ловен сезон #подготовка

Последвайте ни

ТОП 24

Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
1
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
2
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
3
До 30° през уикенда, после рязко захлаждане и дъжд
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо Владигеров“ вече са изпълнени (СНИМКИ)
4
90% от грубия строеж на новата метространция „Панчо...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
5
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова, година след като пострада в катастрофа
6
Скопие се съгласи български лекари да прегледат Ива Михайлова,...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Регионални

И през следващите дни ще продължи мониторингът на морските води край мястото на атаката с дронове в Черно море
И през следващите дни ще продължи мониторингът на морските води край мястото на атаката с дронове в Черно море
Кола се вряза в двора на къща в Банкя: Живеещите в имота искат мерки Кола се вряза в двора на къща в Банкя: Живеещите в имота искат мерки
Чете се за: 02:57 мин.
Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след атаката с дронове в Черно море Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след атаката с дронове в Черно море
Чете се за: 00:52 мин.
Продължава събарянето на незаконни постройки в "Столипиново" Продължава събарянето на незаконни постройки в "Столипиново"
Чете се за: 00:45 мин.
Окръжният съд гледа делото срещу бившия шеф на ВиК - Бургас Окръжният съд гледа делото срещу бившия шеф на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:12 мин.
Спряха сделка за 9 кг марихуана в София, четирима са задържани Спряха сделка за 9 кг марихуана в София, четирима са задържани
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след атаката с дронове в Черно море Няма замърсяване на водата по българското крайбрежие след атаката с дронове в Черно море
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция? Течащи тавани, плъхове, хлебарки и по 37 деца в клас - как учат в съвременна Франция?
Чете се за: 03:17 мин.
По света
1500 евро глоба и отнети шофьорски книжки на двама водачи при гонка...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентарен контрол: Седем министри ще отговарят на въпроси
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Обявяват Нобела за мир, Тръмп отново иска отличието
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Актьорът Кирил Ефремов: Шестият сезон на "Под прикритие"...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ