Започна ловният сезон за диви свине - как се грижат ловците за своите помощници?

Бездомните кучета в Благоевград се увеличават. Приютът в града е пълен с изоставени четириноги, като управителката му сподели пред БНТ, че често попадат и на ловни кучета, останали безстопанствени, болни или с влошено здравословно състояние.

Ловци от Благоевград и други градове обаче не са съгласни с това твърдение и ни потърсиха, за да покажат как се грижат за своите помощници. Преди дни беше открит ловният сезон на дива свиня, така че ловците и техните кучета често са в гората по следите на дивеча.

Това е Мартина – две годишно ловно куче, порода българско лудогорско гонче. Има чип, паспорт и всички нужни ваксини, показва ни нейният стопанин.

Санде Костадинов, ловец: "Това се спазва абсолютно стриктно. Ако ловец иска да има здраво куче, трябва да има ето това нещо."

Кучето е изключително важно за ловеца и е неговият най-добър помощник. Но между тях има не само обучение, а връзка, която се гради с години, споделя още Санде Костадинов.

Санде Костадинов, ловец: "Аз винаги казвам - лов без кучета не става. Винаги съм имал по две някога и по повече. В момента съм с едно. На другото колибката е празна, защото се оказа не свинар, а пилещар."

А това са Ерика, Сара и Тиран – клубни ловни кучета, които Бойко Каймакански гледа в село Рилци.

Бойко Каймакански, ловец: "Тези кучета за нас са като членове от семейството, с паспорти, със здравни книжки, ежегодно ваксинирани, външно и вътрешно обезпаразитени. Всички видове ваксини, които се правят на кучета. Това не са безстопанствени кучетата."

Кучетата се обучават в специални гатери – заградени горски територии, където контролирано се отглеждат диви свине. Там младите кучета се учат да откриват следата, да облайват дивеча и да го преследват, без да има риск за живота им.

Бойко Каймакански, ловец: "Като наближи време за сезона, и особено сутринта ако дойда по тъмно тук да ги взема да ги кача, да ги взема на лов, нещо тук е страшно, радват се, с радост тръгват."

Затова и ловците са обидени от думите на управителя на приюта за кучета в Благоевград, че не се грижат добре за помощниците си.

Иван Василев, председател на Ловно-рибарско сдружение „Сокол – 1911“ - Благоевград: "Тъй като тя споделя, че са крастави, неваксинирани, което ... това е смешна работа. Няма куче, което да не е ваксинирано още от малко."

А от началото на октомври с кучетата си ловците вече излизат и на групов лов за дива свиня и див заек. Правилата за боравене с оръжие и боеприпаси трябва да се спазват стриктно, припомнят от ловно-рибарското сдружение.

Иван Василев, председател на Ловно-рибарско сдружение „Сокол – 1911“ - Благоевград: "Забранено е паленето на регламентирани места на огньове. Хвърлянето, подплашването на дивеча с пиратки да не се прави, сега особено, когато е суха тревата в гористите местности. И обръщам сериозно внимание и молба към пушачите - никакви фасове от цигари."

В България има около 160 000 регистрирани ловци. 123 000 от тях са заверили ловните си билети за настоящия сезон.