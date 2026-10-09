75 международни отличия за българския кикбокс

България завърши на пето място в класирането по спечелени отличия на световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки, което се проведе в Йезоло, Италия.

Националите завоюваха общо 75 медала - 18 златни, 17 сребърни и 40 бронзови.

"Децата носят духа на победата, но той се и учи. Те показват резултати всеки ден. Ако оценките в училище не са добри, има наказания на тренировките", заяви старши треньорът Иво Деспотов в интервю за предаването "100% будни".

14-годишният Артем Калев е двукратен световен шампион в лайт контакт и кик лайт.

"В единия стил можеш да риташ само от кръста нагоре и имаш всички удари с ръце. В другия стил се добавя лоукик", допълни той.

Хелин Хасан се състезава в стил К1, на ринг, където има и нокаути.

"Моите приятели ме подкрепят, защото те също са спортисти. Всички в училище ме подкрепят. Имам високи оценки и гледам да балансирам между спорта и училището. Любимият ми предмет е българският език", добави тя.

Редом с Александра Милушева българските състезатели демонстрираха своите умения.

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