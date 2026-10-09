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Семен Новиков: В централизираната подготовка няма дисциплина и ясен тренировъчен процес

bnt avatar logo от Виктория Георгиева
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Спорт
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Олимпийският шампион говори за отношението на Българската федерация към него и готовността му да се бори за България.

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Българският национал по борба Семен Новиков смята, че централизираната подготовка не подготвя оптимално националните състезатели.

Българската федерация по борба твърди, че състезателите на ЦСКА отказват да участват в централизираната подготовка и затова не попадат в състава на България за световното първенство.

"Тъжно ми е, защото почти цяла година оправях контузия и се готвих за световно първенство. След олимпийската титла мечтая за световна, защото само тя ми липсва. Очаквах всичко и мислех, че процентът е малък, но се случи. Тази година тренирах на централизираната подготовка и видях всичко, което ми беше достатъчно. Там никой не тренира целогодишно. Няма дисциплина и ясен тренировъчен процес. Методите на треньорите не ми харесват. ", сподели той в интервю за БНТ.

Олимпийският шампион увери, че е готов да се бори за България, дори и да бъде повикан в последния момент.

"Селекционерът не е говорил с мен. Видяхме се на последния лагер в Хърватия, но нямахме никакво общуване. Готов съм, ако кажат да участвам в последния момент", добави многократният медалист.

След седмица предстои Общо събрание на Българската федерация.

"Очаквам да има нов президент на федерацията, защото борбата няма никакво развитие. На моята категория няма участник, което показва, че дори няма кой да ме замени. Не очаквах това отношение след олимпийските игри, но вече очаквам всичко. Спортът е живот, но животът не спира само със спорта. Имам желание да се състезавам и още не съм показал максимума си", допълни Новиков.

Вижте цялото интервю във видеото.

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