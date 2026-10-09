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Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, задържани няма

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Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина, задържани няма. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента след зачестилите бомбени заплахи в редица институции като детски градини, училища, университети, съдилища, летища, пристанища и други.

"От юни 2026 г до настоящия момент са получени стотици заплащителни електронни писма, адресирани до български институции - това са съдилища, университети, учелища, детски градини, летища, пристанища и други. Съдържанието на заплахите е почти идентично, автоматизирано, преведено на български език и не съдържа конкретика, а твърдения за поставени взривни устройства в сгради и последващо насилие. За инцидентите са образувани досъдебни производства за подаване на заблуждаващи или неверни сигнали за бедствие или тревога. В резултат на извършен комплекс от компютърно-разузнавателни мероприятия е установено, че използваните електронни пощенски кутии са компрометирани от неизвестни лица и неправомерно са експлоатирани за изпращане на бомбените заплахи. При осъществяване на комуникацията са използвани различни анонимизиращи инструменти и услуги, чрез които се прикрива реалният източник на електронните съобщения и неговият изпращач. Налице са данни, че достъпа до част от компрометираните електронни пощенски кутии и сървъри е бил предлаган за продажба в хакерски форуми."

Заплахите не идват от територията на България, обобщи министърът.

"При анализа на съдържанието на електронните писма са установени индикации за използване на автоматизирани инструменти за превод при тяхното изготвяне, което е индикатор, че заплахите не идват от територията на България. Към настоящия момент не е налице ефективна възможност за блокиране на изпращането или получаването на подобни съобщения, доколкото при всеки отделен случай се използват различни компрометирани електронни пощенски кутии и различни получатели. Във връзка с инцидентите са изпратени запитвания до доставчиците на електронни пощенски услуги, обслужващи компрометираните акаунти. В част от получените отговори е установено, че реалният източник не може да бъде идентифициран поради използването на анонимизиращи услуги. Установено е, че превзетите имейли са асоциирани с инфраструктура на имейл и хостинг доставчици от Италия, Великобритания, Ливан, Бразилия и Аржентина. Както и безплатна анонимизираща швейцарска пощенска услуга. Осъществени са контакти с партньорски служби, при които е установено, че през посочения период обект на подобни бомбени заплахи по имейл са били десетки институции и организации от държави от Балканите и Европа. Извършителите на заплахите не са установени и се провеждат мероприятия за тяхното локализиране. Предполага се, че не са български граждани."

Има разписан протокол за действия при подобни заплахи, подчерта Демерджиев.

Тези бомбени заплахи ескалират в определени периоди от време, обобщи вътрешният министър.

"Наблюдава се характерна зависимост, че бомбените заплахи ескалират в определени периоди от време, като например след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети, на един ръководител, на една парламентарна група, като на 3, 7 и 8 юли рязко нарасна броят на тези заплахи", посочи министър Демерджиев.

Той отчете, че същото увеличение се наблюдава и миналата седмица, както и тази, като направи връзка с негови изслушвания.

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