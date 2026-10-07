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Трети пореден ден: Бомбени заплахи към институции, детски градини и училища

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Екип на БНТ
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трети пореден ден бомбени заплахи институциите
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Трети пореден ден с бомбени заплахи по институциите. Днес се получи поредне сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Бургас за трети път от началото на седмицата.

На място е пристигнал екип на полицията, който ще извърши проверка на сградата.

Към момента Съдебната палата не е евакуирана, но достъпът до сградата е ограничен и вътре не се допускат хора.

Седем сигнала за поставени взривни устройства са получени в училища и детски градини в област Смолян през последните два дни, съобщи за БТА директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Костадин Пачеджиев.

Във вторник са получени шест телефонни сигнала за взривни устройства в учебни заведения в Смолян, Чепеларе и Мадан. В сряда е подаден още един сигнал – за детската градина в маданското село Средногорци.

Извършени са проверки по всички сигнали, но врзирвни устройства не са открити, допълни старши комисар Пачеджиев.

Снимка: БТА

Бомбена заплаха е получена отново и в Община Казанлък. Съобщението е изпратено на електронната поща на общинската администрация малко след 11.30 часа. Служителите са евакуирани от сградата, а на място се извършва проверка от компетентните органи. Към момента няма информация за открито взривно устройство.

По темата работят Давид Сукнаров, Иван Янев

#Бургас #бомбени заплахи #сигнали #Смолян

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