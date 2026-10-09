Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир

Носителят на тазгодишната Нобелова награда за мир е Наванетем „Нави“ Пилай. Тя известна юристка от Южна Африка от индийски произход. Посветила е живота си на защитата на човешките права. Бивш председател на Трибунала за Руанда и върховен комисар по правата на човека на ООН.

Норвежкият Нобелов комитет обяви името на церемония в Осло. Наградата ще бъде официално връчена на рождения ден на Алфред Нобел - 10 декември. Тя се състои от медал от 18-каратово злато, диплом и чек за 12 милиона шведски крони, който се равняват на над 1 млн. евро. Имената на номинираните не се оповестяват, но техният брой тази година е бил 287 - както физически, така и юридически лица.

Преди дни президентът на Съединените щати Доналд Тръмп за пореден път заяви, че заслужава да получи отличието.