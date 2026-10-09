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Сигнали за бомби за пореден ден са получени в редица институции в страната

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Сигнали за бомби са получени в редица институции в страната.

Преди обяд заради заплаха по имейл бяха евакуирани служителите от централното управление на НЗОК в София.

За четвърти път тази седмица са постъпили сигнали за взривни устройства в обществени сгради в Ловеч.

Сигнали за бомби са получени и във Варна – в административни сгради, болнично заведение и училище. Сградите се проверяват, до този момент сигналите не са потвърдени. Учениците са изведени от сградата на учебното заведение, като от полицията не уточняват кои точно са заплашените сгради.

Пореден фалшив сигнал за бомба затвори сградата на Окръжния съд в Сливен. Заплахата е получена по имейл малко преди 11:00 часа, след което институцията е незабавно евакуирана. Очаква се съдебната система да възстанови работата си след 13:00 часа след проверка от компетентните органи. Това е четвъртият подобен сигнал за бомба през настоящата седмица.

За трети пореден път тази седмица сигнали за бомби нарушиха работата на Съдебната палата в Стара Загора и Община Казанлък. Поредните заплахи са получени в деня, в който вътрешният министър е изслушван за зачестилите бомбени заплахи в страната.В Стара Загора сигналът за поставено взривно устройство е получен в 10:50 часа на електронната поща на Окръжната прокуратура. Всички институции в Съдебната палата преустановяват работа до 14:30 часа. Насрочените дела, по които не са проведени заседания, се отлагат за нови дати.Поредна бомбена заплаха е получена и на електронната поща на Община Казанлък. Това също е третият сигнал само за седмица. На място са екипи на полицията и пожарната, които извършват проверка. Служителите ще продължат работа след приключването ѝ.

По темата работиха: Иван Янев, Светлана Ганчева, Яна Тодорова и Альоша Шаламанов

#в цялата страна #сигнали за бомби #институции #бомбени заплахи

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