В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която загинаха четирима младежи

Със заповед на кмета на Община Плевен Валентин Христов днешният ден, 9 октомври, е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен – Ясен, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация.

Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен

Инцидентът е станал снощи, минути преди 23.00 часа. Автомобил, управляван от 20-годишно момче, се е движил в посока от Плевен към село Ясен. Младият водач е изпуснал управлението над автомобила, в който са пътували още двама младежи. Шофьорът е единственият, който оцелява при катастрофата. В момента младежът е настанен в неврохирургичното отделение на университетската болница в Плевен.

От неговата кола са загинали момче и момиче, а от автомобила, който е бил ударен, са загинали шофьорът и спътникът му, който се е возил на предната седалка.

Загиналите са на възраст между 18 и 21 години. Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. Огледите приключиха днес на обяд.

По случая вече има образувано досъдебно производство.