Безпрецедентно количество нелегални цигари задържаха за дни на "Лесово" и "Кулата"

2 камиона с големи количества нелегални цигари са задържани от митническите власти в района на граничен преход „Кулата“ в рамките на няколко дни.



На 6 октомври при проверка на принципа „анализ на риска“ в камион с полска регистрация пътуващ от Гърция за България са открити близо 450 000 кутии нелегални цигари, на стойност около 1 800 000 евро. Шофьорът на камиона, който е полски гражданин, е задържан за 72 часа, като от прокуратурата предстои да потърси най-тежката мярка „задържане под стража“.

Вчера в друг камион, отново с полска регистрация, при проверка също са открити големи количества цигари без български акцизен бандерол.

В района на „Кулата“ подробности за акциите по задържането на нелегалните цигари и разследването дадоха от прокуратурата в Благоевград и Агенция „Митници“.