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Безпрецедентно количество нелегални цигари задържаха за дни на "Лесово" и "Кулата"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ Благоевград
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Стойността на стоката в единия от тир-овете е за близо 1 800 000 евро

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2 камиона с големи количества нелегални цигари са задържани от митническите власти в района на граничен преход „Кулата“ в рамките на няколко дни.

На 6 октомври при проверка на принципа „анализ на риска“ в камион с полска регистрация пътуващ от Гърция за България са открити близо 450 000 кутии нелегални цигари, на стойност около 1 800 000 евро. Шофьорът на камиона, който е полски гражданин, е задържан за 72 часа, като от прокуратурата предстои да потърси най-тежката мярка „задържане под стража“.

Вчера в друг камион, отново с полска регистрация, при проверка също са открити големи количества цигари без български акцизен бандерол.

В района на „Кулата“ подробности за акциите по задържането на нелегалните цигари и разследването дадоха от прокуратурата в Благоевград и Агенция „Митници“.

Стефан Бакалов, заместник-директор на Агенция „Митници“: "Камионите бяха задържани на митнически пункт "Лесово", другите два на граничен преход "Кулата". Това са най-големите задържания на цигари съответно и на двата пункта и резултатът от цялата операция също е безпрецедентен за България. Образувани са 4 досъдебни производства."

Елица Калпачка, районен прокурор на Районна прокуратура – ​​Благоевград: "Прокурорът събра достатъчно доказателства и привлече към наказателна отговорност водача на автомобила, който не е осъждан до момента. Повдигнато е обвинение за държане на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон, в големи количества по член 234 алинея 3. Лицето беше задържано за срок до 72 часа."

#безпрецедентна операция #задържани камиони с нелегални цигари #„Лесово“ #"Кулата"

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