Кличко: Путин иска само територия, ние - украинците, не му вършим работа

Украинска делегация е на път за Маями за разговори днес и утре с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за варианти за разрешаване на войната. В срещата ще участват представители на Съвета за национална сигурност към Белия дом и на Министерството на финансите на САЩ. Съветници по национална сигурност от Великобритания, Франция и Германия, както и представители на НАТО и ЕС също са поканени да се включат.

"Нови идеи и предложения" за излизане от задънената улица на войната между Русия и Украйна - това се очаква да обсъдят украинските и американските преговарящи по време на двудневните преговори. Те идват ден след една от най-смъртоносните руски атаки срещу украински градове, при която загинаха 36-ма души. Поне една жертва и ранени има и днес. Начело на украинската делегация е началникът на кабинета на Зеленски и бивш шеф на разузнаването Кирило Буданов.

Кирило Буданов, началник на кабинета на Зеленски: "Предстоят важни срещи. Продължаваме да работим за засилване на дипломатическите усилия с цел постигане на траен и справедлив мир за Украйна." "Не за всичко може да се говори, но трябва да останем мъдри, сплотени и да подкрепяме собствената си армия. Мирът не се постига с гръмки изявления – това е трудна съвместна работа. Работим."

Според западни издания, сред идеите, които се обсъждат е частично спиране на атаките по енергийна инфраструктура и по корабите, изнасящи зърно.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Що се отнася до евентуални секторни примирия, обсъждаме всички варианти, включително в морската сфера и в енергийния сектор. Все още не мога да кажа кои от тях биха били реалистични или по-лесно постижими. Предпочитам да не казвам нищо, а Русия след това умишлено да направи точно обратното, както обикновено прави. Затова нека изчакаме и ще видим."

По думите на Зеленски с европейските партньори ще бъдат разгледани и най-сериозните въпроси пред Украйна преди зимата - помощта и противовъздушната отбрана.

Руските удари вече принуждават Киев да премине в режим на оцеляване, коментира пред Франс прес кметът Виталий Кличко. Но отказа да призове отново хората да напуснат столицата.

Виталий Кличко, кмет на Киев: "Защото това е целта на Путин: да ни накара всички да се вдигнем и да отидем някъде другаде, в идеалния случаи извън Украйна. Ние, украинците, не му вършим работа, той иска само територията. И най-добрият сценарий за него е, ако всички си тръгнем и му предадем градовете и страната си празни."

Кличко не скри, че за властите е невъзможно да осигурят бомбоубежища за 3-те милиона киевчани. Проблем е и електричеството. В столицата и региона отново бяха въведени аварийни прекъсвания на тока.