33-ма души загинаха при руски удари в Украйна

33-ма души загинаха при руска атака с планираща бомба срещу два цивилни автобуса във фронтовия град Краматорск в Украйна.

Други 18 бяха ранени, обяви губернаторът на Донецка област Вадим Филашкин. Снимки, разпространени от местни прокурори показват горяща метална конструкция на автобус и някои от жертвите на пътя.

Краматорск и съседният град Словянск са част от крепостния пося, който Русия се опитва да превземе, за да овладее всички територии на Донбас.

Атаката в Краматорск е част от масираната кампания от руски удари в цяла Украйна, при която загинаха десетки цивилни.

В цяла Украйна се активират сирените за въздушна тревога. При един единствен руски удар беше разрушена 5-етажна сграда в Прилуки, източно от столицата Киев. 22-ма души загинаха, сред тях три деца, едното от които на 1 годинка.

По данни на ООН този август в Украйна са загинали повече хора, отколкото са жертвите за цялата 2025 г.

"Русия нахлува на украинска земя, носейки смърт. Тя нанася удари по нашите градове, убива нашите хора и всеки ден умножава престъпленията си. За това няма и не може да има никакво оправдание," написа Вадим Филашкин в пост в Телеграм.

Филашкин призовава всички украинци, които все още са в Донецка област, да се евакуират в по-безопасни региони на Украйна.

Броят на жертвите от вчерашната серия от руски атаки с ракети и дронове по украински градове достигна поне 32 души, включително деца. Повредени са жилища, индустриална и енергийна инфраструктура. Един от енергийните доставчици в Киев въведе днес аварийни прекъсвания на електрозахранването. Те са по нареждане на националния оператор "Укренерго" заради руските удари по електроенергийната мрежа на страната.