Масирана руска атака срещу Украйна: Какви чужди компоненти има в руските дронове?

В Украйна - десетки загинали и ранени след една от най-мащабните руски атаки. Сред жертвите има поне 4 деца. Като подарък за рождения ден на Владимир Путин определи нападението украинският президент Володимир Зеленски.

Много от жителите на столицата не чакат обявяването на въздушна тревога.

Юрий Крутов, жител на Киев: "Европа трябва да се готви. Не разбирам защо Европа не ни помага истински. Или не е ясно, че европейците са следващите? Русия разбира само от сила!"

А навън експлозиите продължават... с часове. Сред най-засегнатите при последната руска атака е Прилуки - град в Черниговска област, близо до който има военна база. Поразена е 5-етажна жилищна сграда. Само тук жертвите са поне 14, сред тях деца. Атакуван беше и Кременчук жертвите там са най-малко 2.

Русия за пореден път заяви, че е поразила военни производства. Кадрите обаче са запечатали разрушения по жилищни блокове и цивилна инфраструктура.

Здравец - така се превежда името на руските дронове Геран. Последните им модели - 4 и 5, затрудняват украинските противовъздушни системи. И оказва се не само, защото са с реактивни двигатели и достигат скорост до 500 км/час. Екип на Радио Свободна Европа присъства на разглобяването на Геран 4. Освен, че може да лети на 8 км височина, машината е много по-устойчива и може да бъде по-прецизно управлявана.

Валерия Йегошина, Радио Свободна Европа: "Извадихме китайски wi-fi модем. Който, освен другите функции, отговаря за радио и видео комуникацията. Уредът позволява на оператора на дрона да вижда образите в почти реално време."

Колкото "по навътре" в машината се навлиза, толкова повече стават чуждите елементи в нея. На практика руско е само металното тяло на дрона и руски го прави това, че се сглобява в страната.

Валерия Йегошина, Радио Свободна Европа: "Току-що отворихме и бордовия компютър на дрона. И тези платки съдържат елементи, произведени от американска компания. Въпреки че надписите са частично изтрити, все още се вижда името на производителя - "Тексаски инструменти"."

Снимки: БТА

Според украинското военно разузнаване месечно Русия произвежда около 3 000 дрона Геран-4 и Геран-5. Днес ЕК обяви, че Киев ще получи милиард и 200 милиона евро за дронове, прехващачи за дронове и съответните боеприпаси.