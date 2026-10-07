ЕК отпуска още над един милиард евро на Украйна за ракети и дронове

Европейската комисия съобщи, че отпуска още 1,24 милиарда евро от заема за Украйна, за да може страната да се снабди с дронове, прехващачи за дронове и съответните боеприпаси, както и за ракети украинско производство.

Заемът за общо 90 млрд. евро за тази и следващата година предвижда 60 млрд. евро да бъдат за отбрана, а останалите 30 млрд. евро - за бюджетна помощ. За тази година са предвидени плащания за 28,3 милиарда евро за украинската отбранителна промишленост.

Допълнителните плащания ще продължат в следващите седмици, се посочва в съобщението.

Комисията пояснява, че ЕС помага на Украйна да отговори на неотложните нужди на бойното поле.

От 2022 г. насам ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа за 228,7 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, уточнява ЕК.