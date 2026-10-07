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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

ЕК дава на България и Румъния сателитни данни за ударите в Черно море

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Европа - Европейски съюз - Брюксел
Снимка: БТА
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По искане на Румъния и България ЕК предоставя на двете страни сателитни изображения, свързани с атаките на кораби в Черно море. Това съобщи говорител на ЕК днес.

Европейската агенция по морска безопасност също е предложила подкрепата си на румънските и българските власти за осигуряване на сигурността в Черно море.

От ЕК отново заявиха днес, че ударите срещу търговски кораби са абсолютно неприемливи. Руската агресивна война срещу Украйна също се проявява в Черно море и представлява сериозна заплаха за морската сигурност и свободата на корабоплаването, каза говорител на ЕК.

Миналата година ЕК прие Черноморска стратегия и финансира 65 проекта на стойност около 200 милиона евро в целия регион. Част от тази стратегия е и Черноморския център за сигурност, който се ръководи от Румъния и България и ще бъде със седалище във Варна и Констанца. Той ще помогне за подобряване на морската ситуационна осведоменост и за защитата на критичната инфраструктура.

От ЕК заявиха още, че България и Румъния играят ключова роля за защитата на източния ни фланг. Затова двете страни получават общо 20 милиарда евро по SAFE. Те вече са получили и предварително финансиране от Европейската комисия – половин милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния.

Говорител на ЕК припомни, че и София, и Букурещ участват в съвместните европейски проекти в областта на отбраната, които включват проекти, свързани с космоса, противодействие на атаките с дронове, както и наблюдението на източния фланг.

#спътникови данни #атаката с дронове срещу кораби в Черно море #Европейски съвет

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