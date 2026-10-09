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"Ще стане лошо за теб и семейството ти": Какви заплахи е отправял бившият директор на ВиК-Бургас?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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"Ще стане лошо за теб и семейството ти": Какви заплахи е отправял бившият директор на ВиК-Бургас?
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„Оттегли си показанията, ще останеш доволен. Ако не ги оттеглиш, ще стане лошо за теб и семейството ти.“ Това са част от заплахите, отправени към свидетел по делото за организирана престъпна група във ВиК – Бургас, за които прокуратурата твърди, че са дошли от бившия директор на дружеството Цветан Мирчев.

Подробностите станаха ясни по време на днешното съдебно заседание, на което се разглежда искането той да бъде върнат в ареста.

Според държавното обвинение на 26 август около 22 часа служител на ВиК получил обаждане от американски телефонен номер, на което не отговорил. Няколко минути по-късно телефонът звъннал отново. Този път мъжът вдигнал и чул глас, който умишлено бил преправен.

„Няма да можеш да вървиш спокойно в тъмното и ще се оглеждаш постоянно“, продължили заплахите според показанията на свидетеля.

Той твърди, че разпознал гласа на бившия си ръководител и го попитал дали е Цветан Мирчев. От другата страна получил отговор: „Да, аз съм“. Впоследствие свидетелят заявил, че се страхува за своята безопасност.

При претърсване на адреса на Мирчев са открити шест телефона и други мобилни устройства. Назначени са технически експертизи, които трябва да установят дали някое от тях е използвано за отправяне на заплахите.

Защитата оспори твърденията на прокуратурата с аргумента, че няма данни Мирчев и свидетелят да се познават или някога да са се срещали. Според адвокатите няма доказателства обвиняемият да притежава SIM карта с американски номер, а част от иззетите телефони са стари и неизправни.

„Тези твърдения са абсурдни. Нито го познавам, нито съм комуникирал с него. Не знам кои са свидетелите по това дело. Не съм се обаждал на никого“, заяви пред съда Цветан Мирчев.

Той допълни, че докато е под домашен арест, е разговарял по телефона единствено със семейството си.

Прокуратурата настоява домашният арест на бившия директор на ВиК – Бургас да бъде заменен със „задържане под стража“.

Очаква се решението на съда.

#ВиК Бургас #Цветан Мирчев #съдебно дело

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