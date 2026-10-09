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Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 02:20 мин.
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Снимка: БТА
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Установени са над 73 онлайн платформи, чрез които незаконно се предлагат лекарства, като повече от 30 са сайтовете, които основно продават пептиди, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Сигналите са изпратени и до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), посочи тя. Много хора използват пептиди, но те не се предоставят по установения ред, по който може да се закупуват лекарства в България. Хората, които ги използват, искат бързия ефект, най-вече свързан с отслабване, но не знаят какво вещество приемат в организма си, добави министър Ивкова.

"Основното предизвикателство, свързано с контролната дейност, е това, че в 99% от случаите домейните са извън България, което силно ограничава възможностите на МВР да спрат достъпа до съответния сайт", каза директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

Заедно с МВР извършваме контролна покупка и придружаващите я документи предоставяме на ГДБОП с оглед установяване на лицата, извършващи търговията, проследяване на адреси, възможности за сваляне на IP адреси, като целта ни е да можем да наложим санкция, каза още той.

Към момента има три производства, като в два от случаите вече са съставени актове, а за третия случай предстои лицето, извършващо търговията, да бъде извикано от органите от МВР и да му бъде съставен акт, посочи още Кирилов. Предвидените законови санкции са около 38 000 евро, допълни той.

Друго предизвикателство е, че в голяма част от сайтовете се наблюдават промени или в наименованието, или в линкове към други сайтове. Най-голямото предизвикателство обаче е с домейните, които не са на територията на страната ни, каза още Кирилов.

Купувайки лекарствени продукти от подобни сайтове, няма гаранции за съхраняването на продукта, както и за качеството му, предупреди той.

#незаконна продажба на лекарства #Катя Ивкова #онлайн платформи

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